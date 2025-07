¿Cómo adaptan los clubes de fútbol argentinos su estilo de juego para la Copa Libertadores frente a la Liga Profesional? La historia del fútbol argentino está marcada por una dualidad constante: competir a nivel local con el corazón y a nivel continental con la mente.

Esa diferencia estratégica se ha vuelto aún más evidente en la última década, donde los clubes más importantes del país han aprendido a adaptar su estilo de juego según el torneo que disputan. Mientras en la Liga Profesional Argentina prima lo emocional, la historia y el arraigo con el barrio, en la Copa Libertadores todo se convierte en una batalla táctica de alta tensión, donde el margen de error es mínimo y la presión es internacional.

Una cuestión de ritmo y presión

En la Liga Profesional, los equipos suelen imponer su ritmo, presionar alto y buscar el protagonismo desde el primer minuto. Se enfrentan a rivales que conocen, estadios familiares y una logística mucho más manejable. Esto permite a técnicos como Martín Demichelis en River o Diego Martínez en Boca asumir riesgos, probar esquemas nuevos e incluso dar minutos a juveniles.

Pero cuando suena el himno de la Conmebol y la Libertadores entra en escena, las reglas cambian. Viajes largos, arbitrajes imprevisibles, rivales de estilos diversos y un ambiente muchas veces hostil obligan a los clubes a bajar revoluciones. El foco cambia de la posesión a la efectividad. Se prioriza el orden defensivo, la segunda pelota y las transiciones rápidas. Ganar por la mínima y sufrir se vuelve un arte.

El caso de Boca y River, modelos opuestos con resultados similares

Boca Juniors, por ejemplo, ha hecho del oficio en Copa Libertadores una marca registrada. Equipos que en la Liga no terminan de convencer, logran meterse entre los cuatro mejores de América gracias a su solidez atrás, su capacidad de competir en contextos adversos y la efectividad de sus referentes en momentos clave. La Libertadores es, para Boca, un terreno donde la experiencia pesa más que la estética.

River Plate, en cambio, apostó durante muchos años por mantener un estilo más homogéneo entre ambos torneos, especialmente durante el ciclo de Marcelo Gallardo. Pero incluso el “Muñeco”, reconocido por su filosofía ofensiva, entendió que había partidos que no se jugaban, se sobrevivían. Hoy, con una plantilla que alterna nombres experimentados y jóvenes en crecimiento, River dosifica esfuerzos y ajusta su plan según el rival.

En ambos casos, se observa una clara diferencia entre cómo se plantean los partidos en cada torneo. En el campeonato local, los equipos buscan dominar. En la Copa, buscan no ser dominados.

El peso del contexto sudamericano

Jugar en Bolivia a 3.600 metros de altura, en Paraguay con temperaturas sofocantes o en Brasil frente a 90.000 personas que no paran de cantar también condiciona. En esos escenarios, el juego en sí muchas veces queda relegado. Se prioriza la concentración, la gestión de los tiempos y, sobre todo, evitar errores no forzados. Equipos como Estudiantes o Racing han sabido adaptarse bien a ese modelo, sacando rédito de la pelota parada o del orden colectivo.

Además, el formato de la Libertadores, con fase de grupos, cruces de eliminación directa y gol de visitante eliminado, impone otro tipo de tensión. Cada detalle cuenta. No es casual que muchos entrenadores argentinos preparen partidos de Copa con una minuciosidad que no aplican en la Liga. Se estudian rivales al milímetro, se ensayan penales, se preparan incluso las reacciones al VAR.

Rotación y gestión del plantel

Otra gran diferencia está en la planificación del plantel. La mayoría de los equipos que apuntan a la Copa hacen rotaciones profundas en los partidos de Liga. Guardan titulares, preservan a los más experimentados y dan rodaje a suplentes y juveniles. Saben que los puntos en el torneo local se pueden recuperar, pero un error en la Libertadores puede costar la eliminación.

Este punto de vista se ha vuelto más extremo en temporadas donde los calendarios están saturados. El esfuerzo físico y mental que supone viajar por Sudamérica y competir a nivel de élite obliga a ser quirúrgicos en la administración de energías. Los grandes equipos argentinos ya no aspiran a ganar todo, eligen sus batallas.

¿Se puede mantener la identidad?

La pregunta que muchos hinchas se hacen es si es posible competir en ambos frentes sin perder la identidad. ¿Puede un club jugar igual en Tucumán que en Maracaná? La respuesta más honesta es que no del todo. Pero eso no implica renunciar a la esencia, sino de adaptarse sin deformarse. De saber cuándo acelerar y cuándo esperar, de reconocer que el fútbol, como la vida, se trata de leer el contexto y responder con inteligencia. Por eso, consultar los análisis de BBC Sport es una forma de entender la particular manera de disputar el balón por parte de los equipos argentinos.

