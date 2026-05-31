Con una destacada participación de atletas de distintos puntos de la Patagonia argentina y del vecino país de Chile, este sábado se llevó adelante el Cross Trail organizado por el 90° Aniversario de la Escuela de Cadetes de la Policía de Santa Cruz.

Previo a la corrida, se realizó un desfile sobre la calle Piedrabuena. FOTO: JUAN PALACIOS / LOA.

La competencia, que había agotado todos sus cupos días antes de la largada, convocó a corredores de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Neuquén y Chile, quienes afrontaron recorridos de 7, 15 y 25 kilómetros en una jornada marcada por las bajas temperaturas y el entusiasmo de los participantes.

Desde temprano, la Jefatura de Policía de Río Gallegos se convirtió en punto de encuentro para atletas, familiares y equipos de running que se acercaron para compartir una propuesta que combinó deporte, naturaleza y celebración institucional. Mientras los corredores realizaban los últimos movimientos de calentamiento, la organización ofreció chocolate caliente y tortas fritas para acompañar la fría mañana.

La Opinión Austral estuvo presente en el evento y realizó una cobertura especial, en donde habló con diferentes participantes.

Historias detrás de cada corredor

Entre los participantes estuvo Leandro, vecino de Puerto Santa Cruz, quien afrontó el desafío de los 15 kilómetros acompañado por una dupla. Mientras esperaba la largada, contó que lleva alrededor de un año entrenando y que la preparación para esta carrera estuvo marcada por las bajas temperaturas.

“Vengo hace un año prácticamente preparándome, corriendo casi todos los días. Para esta carrera nos preparamos un poquito más por el frío, más que nada”, señaló.

El corredor explicó que utilizó ropa térmica y abrigo para enfrentar las condiciones climáticas. “Ya en la parte de arriba va a ser complicado”, anticipó. Respecto al tiempo estimado para completar el recorrido, indicó: “Corro con una dupla y calculamos una hora y media o una hora cuarenta y cinco para llegar a la escuela”.

Leandro llegó acompañado por su esposa y sus hijas, quienes lo alentaron antes de la largada. “Siempre me acompañan a donde voy. Mi esposa está acá y las nenas también. Tengo una carrera en tal lado y ellos van atrás mío igual”, expresó.

Con experiencia en competencias disputadas en Río Gallegos, El Calafate y El Chaltén, aseguró que su objetivo es seguir creciendo dentro de la disciplina. “Este año la idea es prepararnos y el próximo participar en carreras más largas”, comentó.

Además, valoró especialmente el espíritu de compañerismo que existe entre los corredores. “Es la primera vez que voy a correr en dupla, pero es algo lindo porque te vas acompañando y alentando en el recorrido. Los otros chicos también te van alentando. Hay gente que no te conoce y te ayuda a seguir. Compartís momentos increíbles que son difíciles de expresar”, sostuvo.

“Todo el grupo te ayuda, te acompaña y te va alentando. Gente que vos decís que no viste nunca te va alentando en el camino. Es algo increíble”, agregó.

Para Leandro, la experiencia trasciende lo deportivo. “Somos un grupo grande de Santa Cruz y siempre salimos como una familia. Salimos todos juntos y volvemos todos juntos”, afirmó.

Un cable a tierra

Otro de los corredores fue Gustavo Daniel Vera, de Comandante Luis Piedra Buena, quien decidió participar en la distancia de 15 kilómetros luego de haberse inscripto inicialmente para los 25.

“Es la primera vez que participo. Me había anotado en 25 kilómetros, pero me bajé a 15 para terminar bien”, explicó mientras ultimaba detalles antes de la largada. “Ahora estoy comiendo una banana para tener un poco más de energía y viendo la presentación de los cadetes de otras provincias”, comentó.

Gustavo Daniel Vera de Piedra Buena, participó del Cross Trail. FOTO: JUAN PALACIOS.

Sobre las condiciones climáticas, señaló que se encontraba relativamente acostumbrado. “En Piedra Buena tenemos más o menos el mismo clima, aunque acá hay un poco más de humedad. Como juego al fútbol y muchas veces nos toca jugar por la mañana, estoy medio aclimatado al tema”, indicó.

Vera recordó además su extensa trayectoria deportiva. “Hace mucho corría. Estuve 14 o 15 años haciendo maratones y también practiqué taekwondo durante 20 años. Después empecé a jugar al fútbol y de a poquito se me despertó otra vez el gusto por correr”, relató.

“Estamos retomando un poco de lo que habíamos dejado anteriormente. No como antes, pero de a poco”, agregó.

Para él, el deporte cumple una función clave en la vida cotidiana. “Tanto el fútbol como correr son un cable a tierra. También está bueno socializar con otras personas y conocer gente de otras localidades. Son las dos cosas por las que vengo”, aseguró.

Una carrera con uno mismo

La jornada también contó con la presencia de entrenadores y referentes de distintos grupos de running. Uno de ellos fue Gastón Rivarola, quien llegó acompañado por un nutrido grupo de corredores.

“Vinimos con 16 corredores. Tenemos duplas y también personas que corren de manera individual”, contó.

El entrenador explicó que la prueba también sirvió como preparación para futuros desafíos. “Estamos preparando los 21K de Buenos Aires y para los chicos esto también les viene bien como entrenamiento”, señaló.

Respecto de las condiciones del terreno, destacó la importancia de correr con precaución. “Hoy tuvimos bastante escarcha. Hay partes que están escarchadas y hay que ir con mucho cuidado. Siempre les recomiendo a los corredores salir despacio y después ir aumentando de a poco la velocidad”, explicó.

Para Rivarola, el valor principal de este tipo de eventos está más allá de los tiempos o las posiciones. “Esta es una carrera con uno mismo. Lo importante es llevarse esta linda experiencia y que se sigan difundiendo este tipo de carreras en toda la ciudad”, sostuvo.

Además, destacó la modalidad de duplas implementada en las distancias más largas. “Tiene eso de ir acompañado, de ir tirándose un kilómetro cada uno y se hace más llevadero. Siempre tratamos de unir personas. Hay corredores que no se conocían y mediante este deporte hoy están participando juntos”, afirmó.

“Esto después se transforma en un hábito. Las excusas van a existir millones: el frío, el invierno, la nieve o la escarcha. Pero hay que salir, no pensarlo”, agregó.

La emoción de una primera vez

También hubo lugar para quienes afrontaban una experiencia inédita. Un corredor de Río Gallegos, integrante del grupo Las Águilas, contó que participaba por primera vez en una competencia en dupla.

“Voy a correr 15 kilómetros. Es la primera vez que corro en dupla, así que es una experiencia medio emocionante”, expresó.

Consultado sobre la preparación previa, respondió entre risas: “Hace una semana o dos, tranqui”. Sin embargo, aclaró que ya contaba con experiencia dentro de la disciplina.

“Ahora estoy participando con el grupo Las Águilas, así que venimos con todo el equipo”, comentó.

Sobre las expectativas para el momento de cruzar la meta, prefirió la cautela. “No lo sé, pero sé lo que tengo que hacer”, respondió.

Más de 240 corredores inscriptos. FOTO: JUAN PALACIOS / LOA.

Una jornada de celebración

Las pruebas de 15 y 25 kilómetros tuvieron su largada desde la Jefatura de Policía, mientras que la distancia de 7 kilómetros partió desde la Escuela de Cadetes sobre la Ruta Nacional Nº 3.

Bajo el lema “Terreno exigente. Espíritu fuerte. Vos al límite. Vos en la historia”, la competencia se desarrolló en el marco de los festejos por las nueve décadas de la Escuela de Cadetes y dejó como saldo una exitosa convocatoria, con cientos de participantes que combinaron esfuerzo, compañerismo y pasión por el deporte en una jornada que quedará marcada dentro del calendario deportivo de Río Gallegos.

Más allá de los tiempos y los resultados, el Cross Trail volvió a demostrar que el running se ha convertido en una herramienta de encuentro entre localidades, generaciones y experiencias diferentes, uniendo a corredores de toda la Patagonia bajo un mismo desafío.