El croata Cilic se despidió rápido del Argentina Open

El tenista croata Marin Cilic, uno de los tres campeones de Grand Slam que juega la edición 24 del Argentina Open, se despidió rápido del torneo al perder hoy en la ronda inicial con el serbio Laslo Djere por 4-6, 6-3 y 6-0.

Cilic, de 35 años y relegado al puesto 1044 del ranking mundial de la ATP, rindió de mayor a menor y lo pagó con la derrota ante Djere (35) en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club, al cabo de una hora y 59 minutos de juego.

El croata, campeón del US Open en 2014 y número tres del planeta en 2018, se presentó en Buenos Aires luego de haber recibido una invitación especial, y se sumó a otros dos ganadores de Grand Slam como el español Carlos Alcaraz y el suizo Stan Wawrinka.

Alcaraz conquistó el US Open en 2022 y Wimbledon en 2023, mientras que Stan ganó Australia en 2014, Roland Garros en 2015 y el US Open en 2016.

La anterior vez que el ATP porteño había tenido a tres campeones de Grand Slam en el mismo cuadro fue en 2010 cuando coincidieron tres ganadores de Roland Garros: Gastón Gaudio (2004) y los españoles Carlos Moyá (1998) y Juan Carlos Ferrero (2003).

Cilic, quien jugó apenas tres partidos en los últimos siete meses, se despidió rápido de Buenos Aires ante un tenista muy regular y efectivo como Djere, quien se instaló en los octavos de final y espera por el brasileño Thiago Seyboth Wild (83) o el italiano Andrea Vavassori (152), surgido de la clasificación.

El Argentina Open, que se juega sobre superficie de polvo de ladrillo y repartirá premios por 728.185 dólares, tiene como máximo favorito al título al español Carlos Alcaraz (2), quien además es el campeón vigente. (Télam)