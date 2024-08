El pitido final: Los últimos años y el legado de Lionel Messi Para algunos, el mayor futbolista de la historia, para otros, en el podio de los tres mejores jugadores de fútbol.

Indiscutible que su nombre esté en dorado marcada en la historia de este deporte. Sí, hablamos de Lionel Messi, quien acaba de cumplir en el pasado mes de junio los 37 años.

Aunque la edad pasa para todos, el anuncio del retiro de Messi deberá esperar, según el propio astro argentino, hasta que “no se encuentre competitivo”. No cabe duda que los fanáticos del 10 argentino podrán seguir apostando por los próximos partidos de Lionel Messi, y siempre será más conveniente si miran un análisis detallado de Novibet, para poder tomar decisiones bien informados.

El legado del capitán de la selección argentina y del Inter Miami de David Beckham se pronunció recientemente sobre su futuro. El 8 veces balón de oro, jugador que más ganó este trofeo en toda su historia, confesó lo siguiente para Big Time Podcast:

“Yo sé que en el momento que sienta que ya no estoy para rendir, que ya no disfruto ni estoy ayudando a mis compañeros. Yo soy muy autocrítico conmigo mismo, sé cuándo estoy bien, cuándo estoy mal, cuándo juego bien y cuándo juego mal. Cuando sienta que es el momento de dar ese paso, lo daré sin pensar en la edad. Si me siento bien intentaré seguir siempre compitiendo porque es lo que me gusta y sé hacer”, afirmó Leo Messi.

El lunes 14 de julio, en horario estadounidense, Lionel Messi se coronó con su segunda Copa América, frente a la selección nacional de Colombia. Así, el delantero rosarino conquistó no solo un nuevo título, sino nuevos récords para apuntar a su larga y exitosa trayectoria.

Entre otras cosas sumó:

7 títulos con la selección albiceleste (2 Copa América, 1 Mundial y 1 Finalissima)

Jugador con más presencias en la historia de la Copa América, con 39 partidos.

Segundo futbolista en la historia en hacer goles en seis ediciones diferentes de la Copa América.

Con 109 tantos, igualó al iraní Ali Daei como el segundo máximo goleador en la historia de las selecciones. Cristiano Ronaldo ostenta el récord absoluto actualmente, con 130 goles para Portugal.

Jugador con más finales jugadas en la historia de las selecciones, con 8.

Jugador que más finales de Copa América jugó en la historia, con 5.

Todos estas estadísticas y logros parecen irreales, porque son de un jugador de época, un jugador que sentó una era y que sigue haciéndolo con goles y jugadas majestuosas ahora en la MLS de Estados Unidos. Aunque Lionel Messi no pudo anotar en la final, sí lo hizo en las semifinales ante Canadá.

En la final de la Copa América, dejó una imagen que hizo emocionar a numerosos aficionados al fútbol. El icónico 10 de la albiceleste se tuvo que marchar lesionado por un fuerte golpe en el tobillo en el minuto 66 de partido, viviendo el desenlace del duelo en el banco, visiblemente emocionado, acompañado a su izquierda por Leandro Paredes, que nada pudo hacer por consolar al astro rosarino.

La historia tuvo un final feliz, nuevamente, para un Messi que sigue comandando al combinado de Lionel Scaloni, que en esta edición de la Copa América dijo adiós a otra leyenda de la albiceleste, Ángel Di María.