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El vóley de Santa Cruz continúa consolidando su crecimiento deportivo e institucional. El reciente desempeño de las selecciones Sub 12 y Sub 13 en un torneo Patagónico disputado en Castex, La Pampa, dejó una marca inédita para la Federación Santacruceña: cuatro podios sobre cuatro equipos participantes, tanto en la rama masculina como femenina.

En diálogo con LU12 AM680, durante el regreso de la delegación hacia Santa Cruz, Raúl Márquez, presidente de la Federación Santacruceña de Voleibol, destacó el significado de los resultados obtenidos y el trabajo que se viene realizando desde las categorías formativas.

“Por primera vez logramos cuatro podios en esta novena edición. Fue todo un orgullo para nosotros, para nuestra Federación y para el vóley de Santa Cruz”, señaló Márquez en la entrevista realizada por la emisora.

Raúl Márquez, presidente de la Federación Santacrucña de Vóley.

Para el dirigente, los resultados son consecuencia de un proceso que comienza en los clubes y se sostiene a través de un proyecto deportivo de corto y largo plazo.

“Lo que fortalece a las selecciones son sus clubes. Tenemos clubes en toda la provincia de Santa Cruz y venimos trabajando hace tiempo con nuestros proyectos. Nuestro objetivo es fortalecer estas categorías, que son el futuro de nuestro deporte”, explicó.

La amplitud territorial de Santa Cruz representa uno de los principales desafíos. Las grandes distancias dificultan la posibilidad de organizar una competencia provincial permanente que reúna a todas las localidades, por lo que la Federación articula con clubes, familias y municipios para sostener la actividad.

En ese contexto, la estructura federativa también mostró un crecimiento significativo en los últimos años. Según señaló Márquez, la entidad pasó de contar con alrededor de 400 afiliados a superar actualmente los 1.200.

“Eso hace que cada día tengamos más chicos haciendo este deporte y, por ende, podamos tener estos resultados”, afirmó.

La preparación de los seleccionados comenzó a principios de año mediante distintas concentraciones, no solamente para las categorías Sub 12 y Sub 13, sino también para las divisiones Sub 16 y Sub 18. El trabajo se articula además con la Secretaría de Deporte de la provincia, mientras que municipios y clubes colaboran para posibilitar concentraciones y viajes.

El crecimiento también comienza a reflejarse en el plano nacional. Márquez recordó que la selección santacruceña Sub 16 terminó en el noveno puesto entre 22 provincias en un campeonato argentino, después de que Santa Cruz ocupara históricamente posiciones más alejadas de los primeros lugares.

“Estar entre los nueve mejores del país fue importante. También les hemos ganado a muchos equipos de la Patagonia con los que nos cruzamos en el Argentino”, señaló.

Además, durante las competencias hubo observadores que siguieron a jugadores santacruceños con proyección. “Hay chicos que han sido anotados para ser observados para la Selección Argentina”, contó el dirigente.

El crecimiento no se limita a las selecciones. En Primera División, Santa Cruz también consiguió protagonismo en las competencias regionales. Fénix se consagró campeón del Regional disputado en Comodoro Rivadavia y, junto con Universitario de Caleta Olivia, consiguió la clasificación para disputar el torneo Federal.

Márquez destacó que la presencia santacruceña en este tipo de competencias viene aumentando. Incluso recordó que en la edición anterior del Federal cuatro equipos de la provincia participaron de la competencia.

La clasificación de los equipos de Primera también tiene impacto directo sobre las categorías formativas, ya que la participación en el Federal exige la inclusión de jugadores de inferiores en las listas de buena fe.

“Esto también ayuda a fortalecer las inferiores y a aumentar las categorías Sub 18, para que tengan este tipo de competencias”, explicó.

El dirigente consideró que la recuperación de la competencia federativa de Primera División es otro de los objetivos importantes para la Federación.

Otro de los aspectos destacados por Márquez fue el funcionamiento de una estructura que intenta representar a las distintas regiones santacruceñas. La Federación cuenta con una comisión integrada por representantes de diferentes puntos de la provincia y, paralelamente, las regiones fueron desarrollando sus propias competencias a través de la Liga Sur, Liga Centro y Liga Norte.

Para Márquez, este esquema permite compensar las dificultades que generan las distancias y darle a los jugadores una mayor cantidad de partidos durante el año.

“Más allá de las competencias federativas, están las competencias de liga. Eso hace que los chicos puedan tener más competencias, que es lo que necesitamos para que vayan sumando experiencia en el juego”, explicó.

Dentro de la Federación Santacruceña también hay espacio para el Newcom, una disciplina en la que Santa Cruz viene teniendo protagonismo nacional.

Durante el último fin de semana se realizó una concentración de las selecciones de la Federación en las categorías +50 mixta y femenina, como preparación para el torneo nacional de selecciones que se disputará en diciembre en Mar del Plata.

El seleccionado +50 llegará a esa competencia con el objetivo de defender el título nacional, luego de haber conseguido dos campeonatos consecutivos.

“Tenemos mucha expectativa de volver a obtener el título nacional”, expresó Márquez.

El presidente de la Federación también destacó la presencia santacruceña en el ámbito nacional de esta disciplina: cinco jugadores integran actualmente la Selección Argentina y varios equipos de clubes de la provincia se mantienen en los primeros lugares del ranking nacional.

El calendario que se viene también tendrá una importante presencia provincial. Márquez adelantó que más de cinco clubes santacruceños, en distintas categorías, participarán en noviembre de la Copa Argentina de clubes que se disputará en Chapadmalal.

La competencia será otra oportunidad para que los equipos de la provincia midan su nivel frente a clubes de distintos puntos del país y continúen sumando experiencia.

Así, entre las selecciones formativas, los equipos de Primera, las ligas regionales y el crecimiento del Newcom, la Federación Santacruceña atraviesa un momento de expansión.

“Vamos por buen camino”, resumió Márquez en diálogo con LU12 AM680, poniendo en valor un proceso que combina el trabajo de los clubes, las familias, los municipios, la Secretaría de Deporte y la propia Federación para ampliar la base de jugadores y mejorar el nivel competitivo del vóley santacruceño.