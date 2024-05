Germinal superó 1 a 0 al conjunto bahiense con gol de Ricardo Dichiara y sigue al tope de la tabla de posiciones, al jugarse la fecha 7 del torneo Federal “A”. Con este resultado, el equipo capitalino llegó a 17 puntos y estira ventaja en la tabla.

El “Verde” no sólo está cosechando valiosos en su estadio y desde ahí construye esta gran campaña en el Federal, sino que también gana partidos importantes afuera, como el de hoy ante Olimpo, que llegó como escolta a un punto y con la chance de bajarlo del pedestal.

Pero no pasó eso, y Germinal, que a lo largo del partido tuvo sus chances aunque no en la cantidad del local, encontró el gol en una jugada polémica con supuesta infracción en la maniobra previa no sancionada por el árbitro Joaquín Gil, de buen desempeño; esa acción derivó en centro al área y apareció Dichiara para meter la cadera -no hay mano en la jugada- y empujar para desnivelar el partido.

Después de eso, que fue a los 5’ del segundo parcial, Germinal aguantó todo lo que Olimpo tiró al área, buscando nivelar el resultado. La defensa visitante mantuvo su firmeza y Laborda aportó seguridad en el arco para darle al equipo capitalino otros tres puntos y mantener no solo el liderazgo, sino también el invicto en el torneo.