Tal cual como lo adelantó Néstor Sapunar a La Opinión Austral, Hernán Campana es el técnico que eligió la comisión directiva para que se ponga al frente de Bancruz en sus vuelta a la Liga de Fútbol Sur.

Hernán como jugadores pasó por clubes como: Barracas Central 2011-2015, Leandro N. Alem 2016-2017, Deportivo Muñiz 2017-2018, Real Pilar 2018, Atlas 2019, Central Ballester 2019, Independiente de Petrolero 2020, Sportivo Huracán Fútbol Club (Montevideo, Uruguay) 2021, Deportivo José C. Paz (regional 2021/2022), Juventud Unida 2022. Mientras como ayudante, solo estuvo con Rodolfo de Paoli en el año 2019 en Nueva Chicago.

Además, el Club Social y Deportivo Bancruz anunció su nuevo Director de la Secretaría Técnica que tendrá a su cargo la coordinación del fútbol “Azurro“. El bancario vuelve a la Liga de Fútbol Sur en el 2024 y ya se encuentra gestionando todo.

No solamente ganaron 13 campeonatos de la liga local, sino que jugaron cinco años el torneo Regional organizado por AFA, jugaron una vez el Torneo del Interior y jugaron 6 veces el torneo Argentino B, siendo reconocidos reiteradamente incluso hasta por haber estado muy cerca de ascensos mayores como cuando enfrentaron a Nueva Chicago.

Ganándose así el mote de “grande” en estas latitudes. Bancruz pisaba cada vez más fuerte cuando las décadas pasaban, a pesar de la presencia de equipos como Independiente, Hispano y Atlético Boxing Club.

Protagonista

La Opinión Austral habló con Hernán Campana, nuevo entrenador de Bancruz en su vuelta a la Liga de Fútbol Sur. El mismo se mostró contento por vivir en una nueva ciudad, además confirmó que jugarán con jugadores de Río Gallegos.

“Llego a Bancruz por Juan Cruz Sanz, me habló de lo grande que es el club y de las grandes glorias del Bancario. Cuando me comentó el trabajo me sentí contento. Estoy con ganas del primer entrenamiento, de hablar sobre mi juego y las pretensiones de ellos. Principalmente vamos a iniciar con jugadores de Río Gallegos”, dijo.

“Mi carrera como futbolista siempre fue buena. Luego recibí un llamado de Rodolfo de Paoli para ser su ayudante en la Primera de Nueva Chicago. Eso fue lo que me preparo para hoy poder agarrar un gigante de Santa Cruz como lo es Bancruz“, sostuvo.

“No conozco Río Gallegos, esa fue una de mis motivaciones para llegar a este club. Conocer nuevas ciudades, nuevas amistades y un poco de todo. La responsabilidad es clasificar al Torneo Regional Amateur, pero Bancruz irá partido a partido”, agregó.

“A la gente le digo que tengo bien en claro a que club llego. Les pido que nos acompañen, porque daremos lo mejor para que la hinchada se sienta bien y podamos seguir haciendo más grande a Bancruz“, finalizó Hernán Campana.