Javier Toledo es duda en Colón para jugar con Gimnasia por una molestia muscular

El delantero Javier Toledo, una de las cartas goleadoras de Colón de Santa Fe, está prácticamente descartado para jugar el viernes ante Gimnasia y Esgrima La Plata, en un desempate para no descender a la Primera Nacional, ya que padece una molestia muscular que le impide entrenar con normalidad.

El atacante de 37 años era mencionado como posible integrante del equipo titular "sabalero" ante los platenses, ya que le aporta peso ofensivo al equipo, pero la molestia sufrida ante Vélez Sarsfield le impediría jugar, al menos desde el arranque.

Voceros del club santafesino dijeron que en caso de experimentar una mejora, el ex jugador de Atlético Tucumán y Sarmiento de Junín podría estar en el banco de los suplentes.

El plantel que dirige Israel Damonte se entrenó hoy en el predio 4 de Junio y todavía no hay pistas concretas acerca de los once que jugarán ante Gimnasia, luego del mal partido que terminó en derrota en Liniers.

No se descarta un cambio de esquema, con una línea de cuatro defensores y una propuesta más ofensiva para buscar la permanencia en el estadio de Newell's Old Boys de Rosario.

Además, resta saber si podrá jugar Eric Meza, ausente en los últimos partidos por lesión, en tanto está descartada la presencia de Damián Batallini, afectado de una fascitis plantar. (Télam)