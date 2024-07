Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

¡La rompieron! Niños y niñas de la escuela de tenis de mesa del gimnasio municipal “Benjamín Verón” tuvieron una destacada participación en el torneo nacional de la disciplina realizado días atrás en Oberá, Misiones.

Franco Yañez, Dilan Flores, Eric, Burgos, Gastón Domínguez, Jonathan Rasjido, Tiziano Quintana, Yamir Rasjido, Fiorela Paredes, Nicol Estigarribia, Oriana Alvarado y Zoe Hilarion, con los profesores -atrás- Sebastián Paredes, Carla Maidana, Ignacio Tacul y Enzo Almonacid.

El móvil de LU12 AM680 visitó a los chicos y chicas en su primera práctica tras la gran competencia. Allí, su profesor Sebastián Paredes, habló con La Opinión Austral de los resultados obtenidos por la delegación.

FOTOS: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

En primer término contó que fueron 11 los chicos que viajaron, “un viaje larguísimo, pero teníamos la esperanza y pudimos hacerlo”. En ese sentido, destacó el apoyo del Municipio, Secretaría de Deportes de la provincia y de los propios padres para poder costear el viaje.

“Valió la pena. Trajimos varios premios y podios, nos fue bastante bien”, sostuvo y contó: “Sabía que el nivel de competencia era alto. Metimos 10 podios, estamos muy contentos, no lo habíamos hecho antes. En sub 9 metimos el primer lugar y también el tercero. En sub 11 ganamos en dobles un tercero y las chicas de sub 13 un segundo lugar también en dobles”.

Zoe Hilario, Oriana Alvarado, Fiorela Paredes y Nicole Estegarribia, algunas de las niñas que hicieron podios, también destacaron que “estuvo muy linda la experiencia” y que fue todo “muy difícil” pero que viajaron “con muchas ganas” y se divirtieron mucho.

