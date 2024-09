Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Arranca la ilusión: Boxing Club se prepara para afrontar una nueva temporada en el Torneo Regional Federal Amateur y, para eso, cerraron a un reconocido e histórico entrenador para hacerse cargo del primer equipo: Rubén Capovilla, quien fue presentado este viernes de manera oficial por las autoridades del club, junto a su ayudante de campo, Claudio Martínez.

El acto contó con la presencia de Leonardo Mata, presidente del Albiverde; “Tito” Velázquez, tesorero; y Diego Robles, jefe de Gabinete del Municipio.

Claudio Martínez, ayudante de campo; Rubén Capovilla, entrenador; Leonardo Mata, presidente de Boxing; Diego Robles, jefe de Gabinete Municipal y “Tito” Velázquez, tesorero de Boxing.

FOTOS: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

El primero en tomar la palabra fue “Leo” Mata. Agradeció a su amigo “Tito” Velázquez por todo el trabajo, y a Diego Robles: “Hoy es momento de agradecer tantos llamados y ayudas”, destacó en referencia al Municipio.

Seguidamente, dijo: “Presentamos para nosotros una nueva ilusión como un club social y deportivo donde el fútbol es uno de los deportes que llevamos de bandera y fuera de la provincia, intentando representar de la mejor manera. Creo, a mi criterio, es uno de los técnicos más ganadores y respetados en Santa Cruz. es un orgullo de haberlo convencido de que vuelva a estar en el ruedo, y en nuestra casa”.

Rubén Capovilla, DT del Albiverde, con el presidente, Leonardo Mata.

Luego, Diego Robles dijo que para la Comuna es “un placer acompañar siempre al club” y destacó que “Capovilla es sinónimo de fútbol y Boxing, de competitividad”. “Ojala puedan seguir por el camino que vienen llevando hace ya tiempo. Y seguir haciendo que muchos chicos de la ciudad puedan tener la posibilidad de crecer y formarse, no solo en lo deportivo sino también como personas”, subrayó.

A su turno, el protagonista del acto, Capovilla, aseguró que “extrañaba dirigir, y más estos tipos de torneos, que son los que más me gustan”, en referencia al regional.

“Leo” y “Capo” posan con la casaca del Boxing auspiciada por La Opinión Austral.

“Capo” dirigió inferiores en Boxing, y fue jugador de fútbol y vóley, pero nunca “agarró” la Primera. “No podía dejar pasar esta oportunidad, y cuando me llamaron, tomé la decisión en un rato” dijo y enfatizó: “Trabajo no va a faltar. Vamos a meter lo que hay que meter. Y con la ilusión de que nos vaya bien”.

Consultado respecto a por qué no asumió en la dirección técnica en Bancruz, donde estuvo asesorando hace un tiempo, dijo que “es un club que también quiero, pero no me habló”. “Ellos ya tenían un técnico traido de Buenos Aires. Bancruz no me llamó. Boxing me llamó. Y acá estamos”, apuntó.

Por último, dijo que conoce al plantel, y que el lunes se hará cargo de los entrenamientos. En cuanto a la aspiración en el torneo de ascenso, manifestó que “el equipo que gane Chubut es un hueso duro, pero hay que pasar primero lo local. Está bravo el torneo de acá y lógicamente más, el regional. Con Bancruz y si llega a entrar Escorpión. Queremos llegar lo más alto posible“.

