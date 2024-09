Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Humildad, sacrificio y ambición”. Con esas tres palabras resumió Rubén Capovilla lo que significa la dirección técnica para él. Con más de 35 años dirigiendo, el experimentado y reconocido DT llegó a Río Gallegos para hacerse cargo del primer equipo de Atlético Boxing Club, de cara a lo que será el Torneo Regional Federal Amateur 2024.

En exclusiva, y antes de ser presentado oficialmente este viernes por la comisión directiva del Albiverde, “Capo” visitó los estudios de Radio LU12 AM680 para contar sus sensaciones de cara a lo que será este nuevo gran desafío en su carrera como entrenador.

En primer término, contó que tras recibir el llamado de la dirigencia, encabezada por el presidente Leonardo Mata, no lo dudó. “Salí a la ruta (NdR: se encontraba viviendo en El Calafate) con el bolso cargado de ilusiones. Feliz que la comisión me tenga en cuenta para la dirección técnica de la Primera de cara al Regional Amateur”, dijo y sostuvo que ahora hay que “trabajar con pasión”. “Esa es mi frase”, enfatizó.

Capovilla tiene una extensa trayectoria y se ganó un nombre dentro del fútbol patagónico. Dirigió en Bancruz, Boca RG, Ferrocarril YCF y disputó el Torneo Argentino B y regionales. Su último paso fue en Newell’s Old Boys de El Calafate. “Hicimos de todo”, resumió y sostuvo que “extrañaba mucho dirigir, estar el fin de semana en el costado de la línea. Hace cuatro años que no dirijo”.

Contó que su ayudante de campo será Claudio Martínez, un amigo personal, también de reconocida trayectoria como futbolista en el sur. “Tiene mucha experiencia como jugador y ha trabajado en dirección técnica en veteranos. Creo que haremos buena dupla. Hay amistad y, sobre todo, lealtad”, dijo.

“Boxing es un club con la vara muy alta, hay que venir a campeonar y pasar Chubut siendo el representante de Santa Cruz”, remarcó Capovilla, asegurando que tienen bien en claro cuál es el objetivo.

Al cuerpo técnico se sumarán otros dos profesores. “No los quiero nombrar porque falta la confirmación”, dijo y subrayó que buscarán tener un “buen grupo de trabajo” con el cuerpo técnico de la Cuarta división. “Es fundamental”, sostuvo.

Respecto al regional y a la competencia con los equipos de Chubut, que hace tiempo vienen siendo superiores en los cruces, “Capo” dijo que hoy “estamos mas cerca que antes y está todo un poco más equilibrado“.

Si bien recién el lunes “agarrará” la conducción y dirigirá su primera práctica con el plantel, ya está trabajando. Tuvo reuniones con entrenadores del Albiverde “para ver cómo viene todo” y en los próximos días se darán las charlas individuales con los jugadores. “Tener ese ida y vuelta facilita luego lo que se da en el campo”.

De igual manera, marcó que conoce bastante al equipo. “Vi varios partidos de Boxing el año pasado, también la final con Escorpión de hace poco”, aunque dijo que al “verlos día a día es cuando terminás de evaluar todo”.

Cerrando la entrevista, subrayó que “la idea del club y mía es tratar de reforzar. Hacer un mix entre los locales y refuerzos. Es fundamental. Todos lo hacen para el torneo local, eso jerarquiza. Y para el regional, soy un convencido de que hay hacerlo”.

“Yo dejé todo para venirme. No sé cuándo me vuelvo… viste cómo es el fútbol. Soy optimista, depende de cuánto dure el Regional Amateur. Ojalá dure lo más posible. Soy optimista en pasar la parte provincial. Apunto alto. La ambición es pasar Chubut, que hace tiempo no se logra“, concluyó.

Leé más notas de La Opinión Austral