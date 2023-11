Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El es Santiago Maidana, zurdo y de 17 años de edad, jugador del Atlético Boxing Club. Durante el fin de semana viajó con la Sub-17 del “Albiverde” hacía Gobernador Gregores para disputar la instancia provincial del Torneo Regional de Clubes Juveniles. Allí lograron vencer a Huracán y clasificarse a la instancia nacional. El club publicó una arenga del joven, que se viralizó debido a las palabras que emocionaron a todos.

Maidana se encuentra en el Atlético Boxing Club desde los cuatro años, debido a que su papá lo anotó y desde allí se quedó en el “Albiverde”.

El video de la arenga se lo ve a Santiago emocionado y con muchas ganar de clasificar al Nacional. Las palabras del joven de 17 años fueron las siguientes: “Ya demostramos que tenemos buen fútbol, yo quiero llegar a mi casa y decirle a mi mamá que me voy a jugar un nacional, entonces sientan la camiseta, mírense el escudo, siéntanlo. Somos Boxing y somos los más grandes de la Patagonia. Me quiero ir a mi casa feliz, no me quiero ir llorando, entonces vamos a dejar todo, mier…“

El entrenador de la Sub 17 es Lucas Soto, pero debido a que este mismo se encuentra al mando de la Primera División que se encuentra jugando el Torneo Regional Amateur, fue Eduardo Toledo quien los dirigió en la instancia provincial.

Emoción

La Opinión Austral habló con Santiago Maidana, el cual se mostró muy contento por el rendimiento de sus compañeros durante estos dos encuentros y también dialogó sobre su arenga.

“El viaje a Gobernador Gregores fue muy lindo, fuimos con muchas ganas de ganar el torneo y lo pudimos hacer. Nos queda jugar el Nacional, y quien dice que no lo ganemos, tenemos que entrenar y tener sacrificio. Siento amor por esta camiseta“, agregó Santiago.

En cuanto a la arenga recalcó: “Cuando vi que subieron el video de mis palabras, me dio mucha felicidad, soy de hablar así con mis compañeros. Me gusta dar esas charlas porque siento que el grupo sale al campo de juego más unido y con más confianza. Me gusta hacer sentir a mis compañeros donde están, en el más grande la Patagonia. Esto viene de familia.”