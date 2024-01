Sigali y Roger Martínez se entrenaron a la par del plantel de cara al debut ante Unión

El defensor Leonardo Sigali y el delantero colombiano Roger Martínez se entrenaron hoy a la par de sus compañeros en Racing Club, con vistas al debut del próximo sábado ante Unión de Santa Fe por la Copa de la Liga.

Sigali dejó atrás una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo que se produjo durante el primer amistoso de la pretemporada ante Almirante Brown y lo marginó de los partidos ante Godoy Cruz y Lanús.

En tanto, Martínez se recuperó de una fatiga muscular que no le permitió finalizar el compromiso ante el conjunto mendocino.

Ambos jugadores fueron exigidos físicamente hoy en el predio Tita Mattiussi, respondieron de forma positiva y quedaron a disposición del entrenador Gustavo Costas.

Por su parte, el defensor Nazareno Colombo continuó con un entrenamiento diferenciado por el esguince de grado dos en el tobillo derecho. El ex Defensa y Justicia efectuó fisioterapia, según informó la prensa del club.

El club de Avellaneda apunta a cerrar por estas horas las incorporaciones de los defensores Germán Conti y Agustín García Basso.

Conti se entrenó con sus compañeros, pero no firmó el contrato aún. El club de Avellaneda aguarda documentación de Lokomotiv de Rusia para finalizar la operación.

García Basso, quien llega proveniente de Independiente del Valle de Ecuador, arribó hoy al país y mañana se realizará la revisión médica. La “Academia” le compró el 100 por ciento del pase a Independiente del Valle en 750.000 dólares. Por su parte, el jugador resignó 100 mil dólares de una deuda y firmará un contrato por 3 años.

Por otro lado, el extremo Agustín Urzi es pretendido por la “Academia”, que negocia con Juárez de México por el ex jugador de Banfield. Ya habría un principio de acuerdo entre los clubes por un préstamo de un año con opción de compra por el 70 por ciento del pase.

El jugador es hincha de Racing y quiere cumplir sus sueños de jugar en la entidad de Avellaneda, pero aún restan pulir ciertos detalles para que se concrete su llegada.

Hasta el momento, Racing incorporó a Conti, al extremo Santiago Solari, los delanteros Adrián Martínez y Maximiliano Salas, el arquero Facundo Cambeses, y los mediocampistas Bruno Zuculini y Santiago Sosa.

El equipo de Costas debutará en la Copa de la LPF frente a Unión, el sábado a las 21 en el Cilindro de Avellaneda. (Télam)