Tomás “Toto“ Avilés la sigue rompiendo en la MLS: el futbolista nacido en Río Gallegos demuestra un gran nivel partido a partido y en los últimos encuentros se ha convertido en una de las fijas del DT, Javier Mascherano, a la hora de armar el equipo titular de Inter Miami.

“Toto”, en sus inicios, en Boxing Club. Desde niño ya era un referente en el equipo, y capitán.

Con nada más y nada menos que el mejor jugador del mundo, Lionel Messi, como compañero, el exRacing Club fue titular en la última victoria de las “Garzas” por 2-1 ante Philadelphia Union, el pasado sábado.

“Leo”, que viene de recuperarse de una lesión que lo marginó de la fecha de eliminatorias, ingresó desde el banco y marcó el 2-0 transitorio a los 57. El primero de Inter lo había convertido Robert Taylor (23) y descontó sobre el final Daniel Gazdag (80).

Con este triunfo, Inter se posiciona como único líder con 13 puntos de la Conferencia Este de la MLS y estiró su invicto de 2025, con ocho victorias y un solo empate (2-2 ante New York City).

Tomás Avilés en el Emilio “Pichón” Guatti. FOTOS: JOSÉ SILVA Y MATÍAS CARABAJAL/LA OPINIÓN AUSTRAL

“Toto“, consolidado como referente y voz de mando en la defensa, habló con la prensa estadounidense tras el gran triunfo y destacó que fue un triunfo clave “para seguir sumando. Estamos en nuestra cancha y nos hacemos muy fuertes”, consideró el marcador central surgido en Boxing Club de Río Gallegos.

Messi

Consultado sobre qué significa tener a Messi de compañero, no escatimó en elogios y dijo: “Sabemos la diferencia que hace ‘Leo’ cuando entra. Se nota al instante cuando entra él. Ya sabemos que el partido cambia y los equipos. Es un placer tenerlo con nosotros“.

La confianza del DT

Sobre su actualidad, dijo que “cada vez me siento un poco mejor” y destacó que Mascherano “me da la confianza de jugar tranquilo“, subrayando que el club tiene mucha “competencia interna“, la cual potencia los entrenamientos y, consecuentemente, el nivel demostrado en los partidos.

“Estamos todos en un gran nivel. Nadie tiene el puesto asegurado y eso es muy bueno para el grupo. Tenemos muchos defensores y cada vez que le toca a alguien, lo hace muy bien”, enfatizó el santacruceño.

“Leo” festeja su gol con “Toto” Avilés y Benja Cremaschi.

Respecto al gran nivel que tiene el equipo en la temporada, con una racha invicta más que importante, dijo que la clave es el “trabajo día a día” y “mejorar la competencia interna”. “Hay que seguir por el mismo camino que vamos bien”, subrayó.

“Toto”, titular y lider de la defensa del equipo de Mascherano.

La selección

En otro tramo de la entrevista le preguntaron si se ilusiona con vestir la camiseta de la selección. “Toto”, de gran nivel en Racing, vistió la camiseta de la Sub 20 de Chile (NdR: por su doble nacionalidad) y, luego, la de Argentina, optando finalmente por representar el país donde nació.

“Es la selección campeona del mundo, el nivel es muy alto… hay jugadores de sobra por muchos años. Es un sueño. Pero sabemos la realidad de la selección”, dijo el central y habló de la goleada 4-1 ante Brasil: “Es un placer ver a la selección jugar así. Da placer verlos. Y eso que faltó ‘Leo’. Están en un nivel que es el mejor, lejos. Espero sigan así y les vaya muy bien”.

Su gran nivel en Racing lo llevó a jugar con la Sub 20 de Argentina, tras su paso por la Sub 20 de Chile, por su doble nacionalidad.

Sobre Chile y si existe la chance de volver a representar al país, dijo: “La selección de Chile me dio muchísimo cuando estaba en Racing. Estoy muy agradecido con ellos. No cerraría la puerta de nada, pero me gustaría jugar en la selección argentina”.

