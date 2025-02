Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un emocionante arranque de temporada para el Inter Miami, el equipo dirigido por Javier Mascherano, quien debutó como entrenador en este partido, iguala 1-1 contra el New York City FC en el Chase Stadium de Fort Lauderdale. Con Lionel Messi como referente, el equipo rosado abrió el marcador en los primeros minutos del encuentro, pero una expulsión polémica y un gol insólito de los visitantes emparejaron la contienda.

Min. 4 PT – ¡GOL DE INTER MIAMI! Tomás Avilés marca el primer gol de la temporada

El primer gol de la temporada para el Inter Miami llegó rápidamente, al minuto 4, gracias a Tomás Avilés, quien con un remate preciso desde el área anotó el 1-0. En una jugada de conexión argentina, Lionel Messi, tras recibir un córner corto, se filtró por la derecha y asistió al exjugador de Racing, quien no dudó y abrió el marcador para el conjunto rosado. Fue un gran arranque para el equipo, que celebró con entusiasmo el gol de su compatriota.

Min. 22 PT – ¡Tomás Avilés expulsado en Inter Miami!

Sin embargo, la alegría para el Inter Miami no duró mucho, ya que apenas 18 minutos después, Tomás Avilés fue expulsado por una jugada polémica. El mediocampista argentino intentó barrer a un rival que se disponía a definir en el área, pero el árbitro no dudó en mostrarle la tarjeta roja, dejando al equipo con diez jugadores en el campo. La decisión generó controversia, ya que muchos consideraron que la falta no merecía una sanción tan severa.

Min. 23 PT – ¡Gol de New York City FC tras una jugada insólita!

La expulsión de Avilés cambió por completo el panorama del partido. En la siguiente jugada, New York City FC aprovechó la falta cerca del área de Inter Miami para ejecutar un tiro libre. En una jugada preparada, el experimentado Maxi Moralez, exjugador de Racing, sorprendió a todos al no patear hacia el arco, sino que pasó el balón a un compañero completamente libre. El remate fue preciso, y el visitante empató a 1-1 en lo que muchos calificaron como una jugada insólita, dado que el Inter Miami parecía dormido y sin capacidad de respuesta.

Min. 10 ST – Gol de New York City FC para dar vuelta el partido contra Inter Miami

Jordi Alba comete un grosero error en la salida. Inter Miami juega con 10 y no puede cometer este tipo de descuidos. El defensor español pasó la pelota hacia atrás pero su intento cayó en los pies del delantero rival Alonso Martinez. El nacido en Costa Rica controló, giró y corrió en dirección a Oscar Ustari, para poner la pelota bien lejos del arquero argentino.