Concejala Alonso: “Carambia tiene que dar la cara ante los vecinos”

Las Heras sigue sin paz social y la de este lunes parece que será otra jornada agitada. A partir de las 10 de la mañana sesionará el Concejo Deliberante de la localidad y las mujeres que reclaman mejor salario estarán presentes.

En la previa, el intendente José María Carambia eligió su red social para aparecer públicamente, pero lejos estuvo de aquietar las aguas y fue contra todos. En primer término atacó al secretario general de Petroleros Privados, Claudio Vidal. “Por ahí su ignorancia lo lleva a decir cosas sin sentido”, dijo y le recomendó leer la Constitución Provincial.

Luego rechazó la solidaridad del petrolero con las municipales que fueron enfrentadas por la Policía el último jueves en la sesión extraordinaria del parlamento que suspendió a una concejala del Frente de Todos. Aseguró que la Policía actuó en defensa de las personas que “estaban atrapadas en el Concejo” por el reclamo de las estatales.

El líder político de Movere acusó a Vidal de ser “cómplice del Gobierno Provincial”al presentarse en las elecciones bajo el mismo espacio político y sumar votos -Ley de Lemas mediante- para el Frente de Todos, y dejó traslucir que se habría asociado con Teodoro Camino en una fallida obra ubicada en el Bº El Calafate de esa ciudad.

Tensión

Mientras tanto, las mujeres que demandan una urgente recomposición salarial y acampan frente al municipio adelantaron que hoy estarán presentes en el parlamento local para exigir que la concejala Daniela Alonso (Fdt) sea restituida en su banca.

Desde Movere la acusan de percibir doble sueldo y solicitaron a la Fiscalía de Las Heras que fuera investigada. “Se trata de un error administrativo del Concejo de Educación, soy docente hace 23 años y hoy me desempeño como concejala. Tengo mis papeles al día”, dijo Alonso a La Opinión Austral.

Adelantó que hoy estará presente en su banca, ya que aún no ha sido notificada de la suspensión.

La profesora de Educación Física dijo que cuenta “con los papeles al día” ante el CPE solicitando la suspensión de su salario, de la misma manera que los de la Industrial Nº 7, donde trabajó hasta comenzar a cumplir su rol actual.

“Me pagan por un error administrativo”, reconoció e indicó que el sobrepago “luego es descontado, siempre ha sucedido así en Educación”. “El abogado que me asesora me dice que el problema es con Educación y no con el Municipio, estoy trabajando en el Concejo Deliberante”, acentuó.

Por su parte, el oficialismo de Las Heras propuso que la suspensión se hiciera efectiva hasta que la Justicia se expida. “Lo más probable es que esto se resuelva el próximo año, a mediados de diciembre inicia la feria judicial y difícilmente haya una resolución inmediata”, observó la docente.

Su mayor preocupación pasa porque sus asesores dejarán de percibir sus salarios. “Es injusto que lo hagan de esta manera, no pueden dejar a esas familias sin sus ingresos”, reclamó Alonso y se esperanzó con que la iniciativa no prospere, indicando que el proyecto de resolución en su contra aún “no fue escrito”.

En una mirada personal, insistió con que los pedidos a Educación constan en una serie de documentos que “están ordenados y al día”. Asimismo, dejó traslucir que el pedido de suspensión está relacionado al conflicto salarial de los municipales. “Fui la única que me puse del lado de los trabajadores, asistí con alimentos y los acompañé en los campes”, “creo que mi presencia molestó”, adujo.

¿Y el intendente?

En otro orden, la docente lamentó los posteos de Carambia en sus redes sociales. “Ha salido a pelearse con todos, mientras no dio la cara en los conflictos. Hace 9 días que hay personas durmiendo en el techo de la Municipalidad y no sale a hablar”, disparó.

“Critica al Gobierno y Provincia abrió la puerta al diálogo y el no apareció”, dijo y advirtió que “la sociedad se ha cansado de tanta desidia y demanda respuestas desde el plano político”.

Sobre Carambia, aseguró que su “imagen pública ha retrocedido, tiene que asumir sus responsabilidades, salir de la ausencia y darse cuenta que es el único responsable”