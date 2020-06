El "Piti" contó cómo será la música del filme sobre Jesica Minaglia

Por Sandro Díaz

La Opinión Austral entrevistó a Juan Germán “Piti” Fernández, cantante de la banda de rock nacional “Las Pastillas del Abuelo”, quien contó cómo va ser su participación en la película “La hija del pueblo”, un homenaje a Jesica Minaglia, la docente asesinada por su ex pareja en la localidad de Piedra Buena.

Como anticipó este medio, la familia de Jesica Minaglia desea homenajearla con una mini película que llevará el nombre “La hija del pueblo”. Las locaciones serán Piedra Buena, El Chaltén y Puerto San Julián. La dirección estará a cargo de Gustavo Luppi, Florencia Otero hará de la maestra y “Piti” Fernández compondrá la música, por eso dialogamos con él.

LOA.- ¿Cómo te llegó el contacto para participar de la película?

“Piti” Fernández.- El contacto me llegó a través de mi tocayo Germán Tripel, cantante del grupo Coverheads, pareja de Flor Otero, que es la protagonista de la película. Participo por el horror que me genera lo que deben vivir las chicas, conviviendo con su abusador durante la cuarentena.

LOA.- ¿Cómo te metés en una historia difícil para hacer música?

PF.- Mucho contacto con Walter Minaglia, que es el productor y familiar de Jesi, la información es importante para llegar a la emoción. Claro que es un desafío, más si son temas tan delicados. Pero creo que la música de la película va a ser solemne, reflexiva e hipnótica.

LOA.- ¿Para qué creés que servirá esta película?

PF.- Ojalá sirva para que muchas chicas que están pasando la cuarentena con su agresor alcen su voz y puedan ser escuchadas, antes de que sea tarde. Cuando me entero de casos como este, me agarra vergüenza de género. De sólo pensar en mis hijas, se me cierra la garganta.

LOA.- ¿Cómo llevás la cuarentena en tu casa de Caballito?

PF.- Compuse dos canciones contando lo de “Jesi” Minaglia, estoy leyendo la Generación Beat, practicando escalas y jugando con las nenas, me trata bien el fin del mundo. Pero extraño los abrazos con los amigos y la familia. Somos de abrazarnos mucho. En la última canción de Las Pastillas se habla de reinterpretar los traumas: interpretamos los hechos de acuerdo a nuestras vivencias pasadas, si nos ponemos genuinamente en los zapatos de 4 personas con vivencias pasadas bien diferentes a las nuestras, seguro tendremos 4 observadores un tanto diferentes sobre un mismo fenómeno. Ese tipo de apertura parece más fácil de lo que resulta