La noticia del hallazgo de un feto en los baños de mujeres del Colegio Secundario N° 36, durante el viernes de la semana pasada que La Opinión Austral dio a conocer este jueves, desconcertó a la comunidad educativa e inquietó a los y las estudiantes.

Fue tras publicarse la información que la rectora se presentó en la Comisaría Segunda, e inclusive desde la Policía de Santa Cruz confirmaron que se habían anoticiado mediante el artículo de este medio.

Por otra parte, desde el Consejo Provincial de Educación (CPE) no se brindó información de ningún tipo.

Mientras las notas de La Opinión Austral eran replicadas por medios regionales y nacionales, el estudiantado continuaba intentando comprender qué había sucedido y qué iba a pasar en el edificio donde se forman, generan vínculos y conviven tantas horas.

En este escenario, La Opinión Austral consultó a la docente investigadora Romina Behrens de qué manera se aborda el tema del aborto desde la perspectiva de la Educación Sexual Integral.

“Existen tres puertas de entrada para trabajar el tema del aborto. La primera es la reflexión sobre nosotros mismos, es muy importante que les docentes, gabinete y autoridades de una escuela tengan un espacio para reflexionar sobre los temas de la ESI, en tanto y en cuanto nuestras propias experiencias influyen en los modos en que les docentes nos posicionamos frente a les estudiantes en relación a la sexualidad”, señaló la exintegrante del Programa ESI del CPE, exsubsecretaria de Formación y Promoción de Derechos para la Igualdad del Ministerio de la Igualdad e Integración, y actual jefa de Departamento Promoción Territorial de Derechos del Municipio de Río Gallegos

“La segunda puerta es la institucional -continuó-, podemos empezar por los contenidos que se dictan, en el tema de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) seguramente sea valioso hablar de los métodos anticonceptivos y el cuidado del cuerpo, pero también es importante hacer conocer los derechos que tenemos en relación a lo que podemos decidir, si continuar o no un embarazo no intencional. Y por supuesto, cuando hablamos de embarazo y de relaciones sexuales en la adolescencia es indispensable conversar sobre la idea de consentimiento. En las infancias es importantísimo conocer los límites del cuerpo y para las adolescencias además, poder reconocer cuando hay un deseo propio y cuando hay una exigencia de parte de un otro o de un grupo”.

“El único delito que se tendría que investigar es si esa persona tuvo un aborto obligada por alguien o si el embarazo era producto de una violación” ROMINA BEHRENS

“En esta puerta institucional, también aparecen situaciones como la noticia que leímos hace unos días, esas escenas que irrumpen en la vida escolar hacen que se trastoque la cotidianeidad educativa, entonces debemos actuar rápido, resolver, se toman decisiones, pero también son una oportunidad para pensar estrategias de cómo abordar la temática del aborto, tanto en los contenidos curriculares como en la vinculación con las familias y la comunidad“, subrayó.

Completando, indicó que “la tercera puerta justamente es la familia y la comunidad en relación a la ESI. Ahí aparecen actores como otras instituciones o incluso organizaciones sociales. El vínculo con las familias es fundamental, no porque debamos pedir permiso para “dar ESI” sino para hacerlos participar. Una charla sobre el embarazo no intencional, la articulación con los centros de salud para que sean los propios jóvenes quienes puedan sacarse dudas o realizar consultas individuales. Eso también es parte de las posibilidades de la ESI”.

Antes de la publicación de la noticia, ya se habían tomado medidas, sin explicar los motivos, como inhabilitar las salidas al baño en horario de clases, salvo que el o la estudiante fuese acompañado por un auxiliar o portero. En tanto que el jueves por la tarde, tras la presentación de la rectora en la Comisaría Segunda, División Criminalística realizó pericias en el establecimiento y las clases del turno tarde fueron suspendidas.

El viernes tampoco hubo actividades, aunque en este caso informaron que se debía a “arreglos programados” de Mantenimiento Escolar.

Behrens observó que “esto es parte de la segunda puerta, las respuestas que se dan en torno a la organización de la vida institucional ante una escena que irrumpe“, y se detuvo en “el disciplinamiento hacia el resto de los estudiantes como si hubiera existido algo malo, no por nada lo que sigue es una investigación policial que nada tiene que hacer en la escuela. Principalmente porque no existió ningún delito. El único delito que se tendría que investigar es si esa persona tuvo un aborto obligada por alguien o si el embarazo era producto de una violación“.

Además, en cuanto a legislación recordó que “el aborto en Argentina es legal desde 1921 y con las diferentes normativas, el fallo FAL en 2012, el protocolo de aborto no punible y la ley de IVE fuimos consolidando un derecho que ya no tiene vuelta atrás. Las mujeres y cuerpos gestantes abortamos desde siempre y nadie puede obligarnos a cursar un embarazo cuando no es nuestro deseo. Volver a discutir estas cosas no hace más que evidenciar el enorme retroceso que nos propone el gobierno de La Libertad Avanza“.

En ese sentido, remarcó el rol preponderante de la perspectiva de Educación Sexual Integral y de género.

“La respuesta que una espera ante casos como estos es ponerse a disposición de esa persona que no sabemos si tuvo un aborto voluntario o un aborto espontáneo, indagar en cómo está, si se encuentra bien de salud, si necesita apoyo emocional, etc.”, repasó.

Cerrando, concluyó que “el aborto en la escuela es un tema de ESI y es urgente un abordaje integral”.