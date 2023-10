Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este 26 de octubre, la vida de Miriam Cavieres cambió completamente. Después de 44 años, encontró a los hijos mellizos que le habían arrebatado en La Rioja.

La mujer, que hace nueve años reside en Santa Cruz, se realizó un examen de ADN el pasado 23 de junio, horas antes de la presentación en Santa Cruz de la campaña “Mamás que buscan“, que se enmarca en el Programa Nacional sobre el Derecho a la Identidad Biológica de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI).

El camino de su búsqueda se inició hace más de dos años. Comenzó con la ayuda de su nieta Mireya que la alentó a participar en el sitio “¿Dónde estás?“, así arrancó a generar lazos, se sumó al grupo de WhatsApp “Mamá te busca” y a partir de la ampliación de tareas de CONADI para la intervención en casos no vinculados a los delitos de lesa humanidad, pudo registrar su búsqueda. La idea inicial era intentar viajar a Buenos Aires para hacerse el ADN, pero la articulación del Ministerio de Desarrollo Social de Santa Cruz, a cargo de Belén García, y la Secretaría de Estado de Derechos Humanos, a cargo de Nadia Astrada, con el CONADI, que dirige Claudia Carlotto, le permitió realizarlo en Río Gallegos.

En el Salón Gregores, durante la presentación oficial de “Mamás que buscan”, contó su historia. “Antes me daba vergüenza decirlo, por una violación (a los 15 años) tuve mellizos y pasé a ser la vergüenza de la familia. El día del parto mi madre los regaló no sé a quién y hasta el día de hoy no me lo quiere decir”.

“Estoy más firme que nunca y no voy a parar. A mis hijos los quiero encontrar y los quiero conocer”, había afirmado.

El día del encuentro llegó y fue este jueves, cuando Miriam se encontraba en casa de su nieta.

“En la videollamada llorábamos los tres”. MIRIAM CAVIERES

“Recién llegábamos del gimnasio a la casa de mi nieta y nos sentamos a tomar unos mates cuando sonó el teléfono y en la pantalla vi que era CONADI. Antes de atender pensé que me iban a decir que tenía que repetir el ADN”, reveló a La Opinión Austral y continuó “cuando me preguntó si estaba sola, le dije que no, que estaba con mi familia (NdR: se encontraba con su hija Rosa y sus nietas Mireya y Ludmila) y me dijo que tenía algo muy importante para decirme, puse el altavoz y ahí me dijo un poco en seco: ‘Aparecieron tus hijos‘. Me quedé en shock y le dije que me lo repitiera”.

– Sí, Miriam, aparecieron tus hijos.

– No es una broma, ¿no?

– No.

“Entré en shock, a llorar, no podía hablar“, contó. Su hija Rosa tomó el teléfono y continuó la comunicación. Luego volverían a llamar. “Me hizo una videollamada y ya estaban mis hijos en la pantalla, es algo que todavía no puedo creer, no puedo creer que los haya visto y que haya hablado con ellos, que hayamos conversado, fue muy emocionante”, compartió.

“Fue algo impresionante verlos, ver sus rasgos. Es algo que todavía no puedo asimilar”, reconoció, a menos de 24 horas de un evento con el que soñó durante 44 años.

“Nos saludamos, llorábamos los tres“, comentó sobre cómo fue la videollamada que se extendió durante una hora y media. Contó que sus hijos “siempre supieron que eran adoptados y siempre tuvieron la intriga de saber qué había pasado conmigo. Uno de ellos se había hecho el ADN hace seis años para buscar sus orígenes y ahora hace apenas cuatro meses lo hice yo, se cotejaron las muestras y dieron positivo. Estoy más que feliz. Superó todas mis expectativas“.

Gracias al programa “Mamás que buscan”, en el que hay alrededor de 600 madres registradas, Miriam inicia de a poco una nueva etapa con sus seis hijos/as, 25 nietos y nietas y muchísimo amor para dar.