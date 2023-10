Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Hace casi un año, Nicole Isabella Díaz, de cuatro años, fue ingresada a la guardia del Hospital Regional Río Gallegos y días después murió en la Unidad de Terapia Intensiva. El caso conmocionó a la capital provincial.

La primera atención médica por el malestar que presentaba la nena la tuvo el 13 de noviembre por parte de un servicio privado local, cuando le recetaron ibuprofeno. Al día siguiente, con un cuadro más grave, fue trasladada a la guardia, donde tras la aplicación de un inyectable y un hisopado de fauces volvió al hogar, pero horas después debió regresar y quedó internada con suero y antibióticos.

Dos días después ingresó a la Unida de Terapia Intensiva. Allí le detectaron una falla renal, pero sin nefrólogo o cirujano infantil, sólo restaba aguardar por la derivación al Hospital Gutiérrez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El panorama se complejizó dado que no había disponibilidad de camas y cuando la hubo, se debía aguardar el avión que la derivara. Murió el sábado 18 de noviembre.

El diagnóstico indicó que la nena tenía amebiasis parasitaria, una infección del colon provocada por una ameba.

A menos de 24 horas de su fallecimiento y tras conocerse la triste noticia, con carteles, vecinos y vecinas se manifestaron en el izamiento dominical para pedir justicia por la pequeña.

Nicole se encontraba bajo el sistema de protección de Niñez y hacía cinco meses se encontraba en un hogar. La causa quedó en el Juzgado de Familia N° 1, a cargo de Luis Cappa.

“No tenía contacto la madre. Estaba bajo medida excepcional. A la única persona que visitaba era a su hermanito”, aseguró la secretaria de Niñez de la Municipalidad de Río Gallegos, Julia Chalub, a LU12 AM680 – días después del fallecimiento- y contó que “la intervención (de la nena) fue en 2019, por una cuestión de negligencia y violencia. Hay dos expedientes de 200 páginas cada uno”.

Este jueves, La Opinión Austral pudo saber que se conoció el resultado de la autopsia y se descartó que hubiera existido agresión sexual.

En las redes sociales proliferaron los comentarios apuntando a la responsabilidad de Secretaría de Niñez, sobre lo cual Chalub había manifestado: “No hay nada que esconder. No es el organismo de Niñez el que decide y hace lo que quiere. Trabajamos con el Estado. No trabajamos solos. Están demonizando al organismo, cuando se trabaja con mucha responsabilidad”.

“También los médicos tendrán que velar por sus actuaciones. Que se clarifique. Fuimos diligentes en llevarla al médico, tenemos todos los controles de la nena desde que ingresó al dispositivo y todo lo que se hace con cada niño que entra en el sistema. La evolución la estuvieron trabajando los médicos“, había afirmado.

Días después, la familia se movilizó a la Cámara de Diputados, donde se desarrollaba la 14° sesión ordinaria, donde Guadalupe, la mamá de Nicole, habló y pidió justicia.

“Me gustaría tener la posibilidad de que puedan solucionar el problema de mi nena, la injusticia que tuvo ella, de mi pérdida. Tenía cuatro añitos, ella era un terremoto en tierra”, expresó en la ocasión.

“Quiero que se hagan las investigaciones que se tengan que hacer. No pueden salir a mentir, a ella no le hubiese gustado que mientan. Ella era una nena feliz“, agregó la mamá que, conmocionada, se descompensó.

Ahora, a poco de que se cumpla el primer año del fallecimiento de la pequeña, el juzgado, a cargo de Luis Cappa, avanza en la investigación para conocer el alcance de las responsabilidades de la Secretaría de Niñez, del Hospital Regional de Río Gallegos y de la familia, para poder finalmente dar una respuesta a la pregunta más importante: ¿se podría haber evitado la muerte de Nicole?