Hace poco más de dos semanas se perdió “Yaky“, la mayor de las cuatro mascotas de una familia del barrio Evita de Río Gallegos.

Se trata de una perra de tamaño grande y de pelaje color blanco por la que inicialmente ofrecían una recompensa de 50 mil pesos y ahora se duplicó.

“El 31 de diciembre a la noche me fui a cenar con mi mamá, la perra siempre quedaba encerrada en el patio por el tema de los petardos. Me fui a las 20:00 y como a las 23:00 vuelvo a cambiarme y a esa hora ya no estaba. Dimos un par de vueltas y no la vimos. Nos fuimos a brindar”, recordó Silvia, dueña de “Yaky”, a La Opinión Austral.

Qué pasó

Mediante las cámaras de seguridad, Silvia pudo saber qué pasó con su mascota. En las imágenes vio que “una nenita tira un petardo. Como el portón quedó cerrado, la perra estaba en la entrada porque siempre espera que le abramos. La nena tiró el petardo, la perra salió corriendo a la vuelta y quiso entrar por el otro lado de la casa. La chiquita volvió a la esquina, tiró otro petardo y ahí ‘Yaky’ salió corriendo por calle Ábalos hacia Balbín”.

En 12 años, es la primera vez que “Yaky“ se pierde. “La tenemos de chiquita. Tenemos un patio garaje cerrado, ella siempre duerme ahí, nunca se nos fue. En el barrio todos la conocen, se da con todos”, comentó sobre la perra.

15 días

La búsqueda se ha difundido a través de las redes sociales y en el barrio, lo que los ha llevado a recibir mensajes y llamadas sobre canes de similares características.

“Fuimos al basural, al aeropuerto, al barrio Belgrano, vimos uno muy parecido, pero era perro. Hay varios perros que fui a ver y eran muy parecidos, pero ninguno era ‘Yaky'”, señaló.

Cerrando, sobre las señas particulares de su mascota, precisó: “Está castrada. Sus orejitas son medo caídas, tiene mucho pelaje y la nariz es rosadita, hay muchos perros que son parecidos, pero este tiene la nariz rosada”.

Quienes cuenten con información pueden comunicarse al 2966-653719 o al 2966-581950.