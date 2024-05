“Obras de vital importancia para todas nuestras localidades quedarán sin efecto, tal como la Ruta Nacional 3 entre Caleta Olivia y Rada Tilly, la Escuela Técnica Profesional en Pico Truncado, la red cloacal en el barrio Fuerte de Puerto Deseado, las cloacas en Perito Moreno“, dijo el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, alertando que “el monto total supera los 83.000 millones de pesos”.

Aseguró que no se está “dimensionando lo que hay en juego, por eso aguardamos que nuestros senadores voten por Santa Cruz“.

Las dudas están en los legisladores que no han manifestado su postura respecto al proyecto que tiene media sanción. Por un lado, el senador José María Carambia (Movere) no se ha pronunciado sobre su voto y por otro, Natalia Gadano (PRO) aclaró a La Opinión Austral que aún no lo definió.

Cabe recordar que el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó que todos los senadores patagónicos votarán en contra de la restitución del piso del impuesto a las Ganancias y añadió que “la gran mayoría de la Ley Bases la acompañamos”.

Grasso precisó que con esta legislación quedarían sin efecto el “acueducto de Estancia Teresita, cisterna de captación y obras complementarias para Pico Truncado, la red de agua potable para Puerto Santa Cruz“, como así también la “red de agua potable para el barrio Industrial de Caleta Olivia y la red de cloacas en los 500 lotes en Puerto San Julián”.

En este sentido, Grasso manifestó que “son sólo algunas de las obras paralizadas y suspendidas que corren peligro si nuestros senadores dan luz verde a la Ley Bases, por eso estamos pidiendo que voten por Santa Cruz y por el desarrollo de nuestra provincia” y añadió que a eso se suma “la paralización de las represas sobre el río Santa Cruz, la megausina y todos los recortes que estamos sufriendo como provincia, lo que redundará en menos trabajo y más despidos para cientos de familias“.