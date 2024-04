Son más de 180 mil las personas afectadas, hay un 90% de casos autóctonos y 129 muertes por dengue en el país, señala el último el Boletín Epidemiológico de la Nación.

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti, conocido como el mosquito “hogareño” por sus hábitos domiciliarios. El mosquito es de color oscuro con franjas y manchas blancas y se cría en recipientes con agua. Su picadura, además de dengue, puede transmitir otras arbovirosis como zika y chikungunya.

Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue y luego pica a otras personas, puede transmitir esta enfermedad. El contagio se produce principalmente por la picadura de los mosquitos infectados, nunca de forma directa de una persona a otra, ni a través de objetos o de la leche materna.

¿Cuál es la situación en Santa Cruz? Este viernes, el ministro de Salud, Dr. Ariel Varela, confirmó: “Tenemos aproximadamente, a fecha de últimos días de marzo, 141 casos de dengue importado. Es gente que viene de zona norte, de otras localidades o de otras provincias a Río Gallegos, El Calafate y a toda la provincia a vacacionar o a visitarnos, los cuales obviamente que traen los síntomas y se diagnostican casos de dengue acá en Santa Cruz”.

Este jueves, el móvil de La Opinión Austral se acercó al Hospital Regional de Río Gallegos, donde profesionales médicos confirmaron que existen cuatro pacientes internados con una forma de la enfermedad grave.

En cuanto a la cantidad de casos en la capital, Varela precisó que hay “35 casos, después vienen El Calafate y las demás localidades en aumento. No hay que asustarse ni alarmarse, pero sí tomar las medidas de control”.

“Estamos trabajando en tratar de hacer el seguimiento de los pacientes, además tenemos testeos de anticuerpos, eso también ayuda a detectarlo en forma inmediata para poder tratarlo lo antes posible”, señaló y amplió “charlamos con especialistas y nos asesoramos en temas de dengue. También estuvimos en la Confederación de Salud Federal junto al ministro de Salud de Nación y todos los ministros de las provincias, donde planteamos las pautas de alarma, se habló de la eficacia y el tratamiento que se debe llevar, de los cuales Santa Cruz, como Tierra del Fuego y Chubut, somos los que menos tenemos casos”.

“No hemos tenido casos de gravedad, son todos casos, hasta ahora por lo menos, leves o moderados”, agregó.

“Hay que darle tranquilidad a la comunidad”, manifestó, al tiempo que recordó que “las condiciones climáticas acá son muy frías, el mosquito no soportaría eso, pero la parte biológica del mosquito puede cambiar, son suposiciones. Hay que estar siempre alerta ante cualquier cambio que pueda llegar a haber“.

Por su parte, la secretaria de Salud Pública del Municipio de Río Gallegos, Dra. Marcela González, subrayó la importancia de “alertar a la población que ha viajado a las provincias que tienen casos autóctonos. Que estén alerta por la sintomatología”.

El mosquito en el sur

Al respecto, el coordinador de hospitales del Ministerio de Salud de Santa Cruz, Dr. Juan Acuña Kunz manifestó a LU12 AM680: “Los casos que tiene Santa Cruz son casos importados, vienen del norte. La epidemia ocupa cinco áreas en el país en NEA, NOA, Cuyo, La Pampa y el centro de Buenos Aires, el límite del dengue en este momento son los ríos Colorado y Negro, de ahí para abajo el mosquito no tiene la posibilidad de reproducirse como vector, puesto que las temperaturas son muy bajas. Entre 26°C y 31°C, tiene una reproducción excelente y de los 16° hacia abajo el mosquito no puede vivir, no se alimenta, no pica y se inmoviliza“.

“Estamos exentos hoy de ese mosquito, que es el vector del dengue de cualquiera de los cuatro serotipos que existen en el país. La gente debe quedarse absolutamente tranquila porque en Santa Cruz el dengue es altamente improbable que se transmita a través de los mosquitos“.

Repasó que “en primer lugar, el mosquito que transmite la enfermedad no lo tenemos y en segundo lugar, tenemos que tener los enfermos que son picados y una vez picados, la transmisión a través del vector a otra persona, eso no está existiendo hoy en Santa Cruz”.

Sobre los síntomas, comentó: “Va a tener un cuadro de tipo gripal mucho más fuerte, se llama ‘fiebre quebrantahuesos‘, pero no pasa de eso, depende de la cepa. Hay algún tipo de serotipo de dengue hemorrágico que sí puede llevar a la muerte de los pacientes”.

“El dengue tiene un período de incubación de 7 a 10 días y después el paciente empieza en un periodo de estado y de recuperación, es una enfermedad en que la mayoría de los casos evoluciona en forma benigna, pero en algunos casos se complica con dengue hemorrágico y sobre todo a tener en cuenta las reinfecciones, al tener dos veces dengue con distintos serotipos la complicación es más alta que si fuera con el mismo serotipo“, explicó.

Consultado sobre casos de dengue en la zona norte, señaló que no hay “ningún tipo de internación de la que se sospeche”.

“Es altamente improbable que ocurra, Santa Cruz hoy no tiene dengue autóctono, necesita condiciones climatológicas especiales”, cerró.