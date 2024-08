Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En las últimas semanas, el Gobierno de Javier Milei dispuso el cierre de Delegaciones de Migraciones en el interior del país, entre las que se encuentra la oficina de esta entidad en El Calafate, cuya zona de influencia también comprendía El Chaltén y Tres Lagos.

En este marco, la diputada nacional por Santa Cruz de Unión por la Patria, Ana María Ianni, presentó un proyecto de resolución en la Cámara Baja repudiando la decisión del Ejecutivo nacional.

“Ahora la gente tendrá que viajar a Río Gallegos a hacer los trámites de migraciones. Es una complicación más que que nos impone el Gobierno nacional. Aquellos residentes extranjeros que viven en nuestra provincia, en el departamento de Lago Argentino, que tengan que, por ejemplo, renovar su permiso de permanencia en el país, ya no lo podrán hacer en la ciudad de El Calafate sino que tendrán que trasladarse a Río Gallegos“, expresó la legisladora santacruceña en diálogo con Radio LU12 AM680.

Ana María Ianni, diputada nacional por Santa Cruz. FOTOS: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Y agregó: “No solo nuestra comunidad se nutre de nacidos y criados, sino que también muchos residentes de Santa Cruz también son extranjeros, de países limítrofes, países hermanos, que periódicamente tienen que hacer este trámite y sobre todo en El Calafate, una ciudad turística donde más del 50% de la balanza turística son turistas extranjeros“.

En este marco, la diputada nacional indicó que esto afectará a aquellos visitantes de otros países que tengan que realizar algún trámite con los permisos o visas que autorizan su permanencia en el país.

“Esto trae un grave trastorno y realmente es un hecho de mucha injusticia, porque sabemos lo que nos costó poder conseguir la oficina de Migraciones para El Calafate hace un par de años”, recordó. En ese sentido, aseguró que la presencia de Migraciones en la villa turística fue un requisito fundamental para que el Aeropuerto “Cte. Armando Tola” sea reconocido con la categoría de internacional.

“Hoy la decisión es de alguien que ni siquiera conoce el territorio, que está a 3000 kilómetros, que desconoce absolutamente la operatoria y la cantidad de gente que recibe nuestra localidad y que requiere el servicio de Migraciones. Da mucha bronca“, remarcó.

Al respecto, Ianni detalló que la oficina de Migraciones de El Calafate es una de las nueve delegaciones que fueron cerradas por el Gobierno Nacional. Esto se suma a ocho centro de atención cerrados en el resto del país.

“He presentado un proyecto de repudio y esto logró dictamen la semana pasada en la comisión de forma unánime, ojalá que pronto se pueda tratar en el recinto”, manifestó la legisladora santacruceña.

Y aseguró: “Esto fue es una decisión obviamente en contra de Santa Cruz y en contra de la ciudad de El Calafate. Esto ya lo hemos vivido en el Gobierno de Mauricio Macri cuando al aeropuerto le habían quitado la categoría de internacional. Hoy vienen por la oficina de Migraciones para que esto después, por decantación, termina pasando lo mismo con la categoría del aeropuerto“.

“Es muy grave porque el turismo es la actividad económica más importante que tiene la ciudad“, agregó.

Hospital SAMIC

En paralelo, Ianni se refirió a la situación actual del Hospital de Alta Complejidad SAMIC de El Calafate, que recibe financiamiento del Estado Nacional y su administración es responsabilidad de un ente tripartito entre Nación, Provincia y Municipio.

“De a poco van buscando que no haya insumos, que lo que ha funcionado ahora no funcione. Hay malestar obviamente entre los profesionales y el personal administrativo, van buscando la desfinanciación. Nación sostiene que la salud para ellos no es jurisdicción nacional, que debería hacerse cargo la provincia, desconociendo lo que implica un gobierno tripartito como fue creado“, expresó.

“Cuando un profesional de la salud no quiere hacer guardia porque a partir de esas guardias tiene que volver a tributar el impuesto a las ganancias, como decidió este Gobierno nacional, eso también empieza a hacer un problema en la calidad del servicio de salud”, concluyó.