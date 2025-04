Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En una declaración que resonó con fuerza en Santa Cruz, el dirigente de La Libertad Avanza, Jairo Guzmán, defendió la decisión de remover el busto de Néstor Kirchner que se encontraba en la entrada del Hospital SAMIC de El Calafate, y lo hizo con una frase contundente que marcó el tono de la medida:

“En los edificios públicos ya no se homenajean corruptos, ni saqueadores del Estado, ni líderes de asociaciones ilícitas. Eso se terminó”.

La escultura había sido instalada el 27 de octubre de 2022, al cumplirse 12 años del fallecimiento del ex presidente como parte de una donación realizada por Rudy Ulloa, amigo personal de Kirchner y referente del peronismo santacruceño. Su remoción fue autorizada por el Consejo de Administración del hospital y se enmarca en la política de despartidización de espacios públicos impulsada por el gobierno nacional, una línea ya implementada en organismos como ANSES por la ministra Sandra Pettovello en 2023.

Guzmán, al confirmar que fue él quien ordenó el retiro del busto, amplió su postura a través de redes sociales: “Un hospital pago con nuestros impuestos no puede tener un monumento a la corrupción que destruyó un país y dejó en ruinas a nuestra provincia. Los edificios públicos no deben utilizarse políticamente”, afirmó.

La medida fue celebrada por sectores alineados con La Libertad Avanza como un acto simbólico de ruptura con el legado kirchnerista en la provincia, históricamente asociada al poder político del expresidente. Sin embargo, también generó resistencia y críticas desde el interior del hospital.

Virna Almeida defendió el busto: “No es un adorno, es parte de nuestra historia”

La doctora Virna Almeida, jefa del departamento de Epidemiología del SAMIC, se manifestó en contra de la decisión. Reconocida internamente como “la embajadora del busto”, calificó la medida como un acto de “destrucción de memoria” y lamentó la falta de consenso en el proceso.

“La orden no construye nada, no suma nada. El busto no es un adorno: representa un sueño cumplido que benefició a toda una comunidad”, expresó en diálogo con radio LU12 de Río Gallegos. También señaló que el hospital “es de la comunidad” y que se pedirá en la próxima sesión del Consejo de Administración que se reconsidere la medida.

Además, lamentó las expresiones del referente libertario Jairo Guzmán, quien justificó el retiro del busto en base a supuestas “órdenes superiores”. “No sé quién es, pero sí leí mensajes que me mencionaban en una lista negra. No me importa. No temo. Me encantaría verlo de frente y debatir con respeto”, dijo.

En un llamado a la reflexión, Almeida agregó: “La obediencia debida está derogada en Argentina. A veces hay que tener un poco de valentía y ser un poco desobediente. Pensar en el otro, en la historia, en el pueblo”.

En paralelo, crecen los pronunciamientos en rechazo a la medida. El exdirector del hospital, Javier Lerena, aseguró que enviará una nota formal para exigir explicaciones. Rudy Ulloa también habló con La Opinión Austral y lanzó una frase contundente: “Perdónalos, Señor, no saben lo que hacen”.