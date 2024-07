Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los rusos Boris Egorov, Konstantin Jäämurd y Vladimir Murzaev, influencers de deportes extremos, lograron algo que pocos harían, un salto base desde la Aguja Saint Exupéry, el pico granítico ubicado en el Parque Nacional Los Glaciares en cercanías de El Chalten.

En el video compartido por Jäämurd, se lo puede ver con el “wingsuit” (traje de ardilla) saltar desde 700 metros de altura y planear una gran distancia antes de abrir el parapente. Sin embargo, un pequeño fallo de cálculo hizo que cayera en el agua de Laguna Sucia.

“Después de varias temporadas de windsuiting y salto base en la Patagonia no recomendamos saltar durante esas ventanas meteorológicas cortas y ventosas. Pero si realmente lo quieres… A la mierda. Salta”, escribió en el posteo.

Para esta hazaña, los deportistas pasaron todo un día escalando el Saint Exupery y por la noche hicieron un campamento justo debajo de la parte superior. Según contó Boris Egorov, el clima estaba cambiando muy rápido y mientras dormían sabían que tendrían que salir temprano por la mañana ya que había mucho viento y aprovechar alguna ventana para poder saltar.

“Desafortunadamente, tuvimos mala suerte con nuestro objetivo soñado, pero aún así hicimos algo grandioso – saltamos del muro de 700m… Un día de buena escalada a la cima de Saint-Exupery, toda la noche allí, y sólo 5 minutos parapara bajar. Nada nuevo para nosotros… ¡Un nuevo éxito!”, dijo Egorov.

Si bien no existe una normativa específica que prohíba el parapente y el salto base dentro del Parque Nacional Los Glaciares, la Administración de Parques Nacionales sostiene que “todo lo que no esté específicamente permitido está prohibido”, porque en las áreas protegidas la “carga de la prueba” recae en las actividades humanas y no al revés. Es decir, es necesario justificar por qué se debe autorizar una actividad humana. Como ni el parapente ni el salto base generan impacto ambiental, se puede suponer que una vez que se haya estudiado el tema, se autorizarán estas actividades.