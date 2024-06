Por Pablo Silva. Especial desde París.

En partido electrizante, el español Carlos Alcaraz venció al alemán Alexander Zverev por 6/3, 2/6, 5/7, 6/1 y 6/2 en 4 horas y diecinueve minutos de un intensivo juego y pudo alzarse por primera vez en su historia con la Copa de los Mosqueteros abrazándose así a la gloria en Roland Garros, en donde -por ahora- se consagra como príncipe detrás del Rey Rafael Nadal.

FOTO: GENTILEZA ROLAND GARROS

Esta final apasionante tuvo un comienzo impensado en donde ambos jugadores cometieron dos doble faltas en su primer turno de servicio y -también- se quebraron el saque mutuamente. Pero en el quinto game, Alcaraz volvió a quedarse con el saque de Sasha y obtuvo, otra vez, diferencia en su favor y que estiraría ya de modo definitivo para quedarse con el primer set por 6/3, en el cual Alcaraz tuvo 10m tiros ganadores y, tan solo, 11 errores no forzados.

Ya en el segundo, Zverev comenzó a jugar intensamente por las bandas y no tan central como lo venía haciendo y de ese modo logró incomodar mucho más a su oponente, a tal punto que en quinto juego le rompió el servicio al murciano para pasar por primera vez al frente y ponerse 3-2. Más luego, confirmó esa ruptura manteniendo su saque, llevando el score a 4-2, pero volver a llevarse el saque del español y alzarse con el segundo set por 6/2, en el cual el alemán metió 9 tiros ganadores, tuvo tan solo 4 errores no forzados.

Instalados en la tercera manga, Alcaraz rediseñó el rumbo de su estrategia, volvió a jugar con profundidad su potente derecha para recoger frutos inmediatos en el sexto game donde pasó al frente por 4 a 2 tras llevarse el servicio de su rival. Pero cuando parecía que todo estaba cerrado, Zverev incomodó a Carlitos con su variación de golpes y logró atrapar su saque descontando a 4-5, en principio, e igualar luego al mantener el suyo. Pero no conforme con ello, volvió a llevarse el servicio del jugador de Murcia y mantuvo el suyo para cerrar el segundo set en su favor por 7/5 y pasar a estar al frente 2-1. El jugador teutón acertó 5 aces, obtuvo 14 tiros ganadores y cometió tan solo 5 errores no forzados.

Así las cosas y como era de esperar, sonaron las alarmas del lado de Alcaraz ,quien con mucha firmeza salió decidido a no dejar escapar el partido y quebró en la primera chance que tuvo, mantuvo su servicio y rápidamente paso a establecerse 3-0. Pero no conforme con ello, repitió el avance y pasó a dominar 4 a 0, parcialmente. Pero Zverev, en tanto, acusó recibo del golpe y devolvió gentilezas restando el saque de su oponente y llevar el marcador 4-1 y saque. Allí, muchos corazones parecieron paralizarse pues Carlitos pidió asistencia medica en su pierna izquierda, sin haber dado evidencias de dolor o molestia. Pese a ello, el ibérico no claudicó y volvió a estirar la ventaja a 5-1, para luego ganar su servicio, poner cifras definitivas, quedarse con el cuarto set y prolongar así la incógnita. El dirigido por el mosquito Ferrero tuvo un solo ace a su favor, acertó un 71% en primeros servicios y tuvo 8 tiros ganadores.

El quinto y decisivo set tuvo a Alcaraz quebrando de movida en el tercer game, quien prosiguió con su juego agresivo que incomodó mucho a su rival e inscribió el 3-1 en el marcador. Pero la diferencia casi letal llegaría en el séptimo game, en donde el de Murcia rompió el saque de Sasha para adelantarse 5-2. Ya con su servicio, Carlitos apretó el acelerador para ganar su saque y consagrarse príncipe en Paris.