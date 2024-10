Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 llegan a su punto medio con un duelo de alto voltaje en la altura de Quito. Ecuador, bajo la dirección técnica de Sebastián Beccacece, recibirá a Paraguay, dirigido por Gustavo Alfaro, en un partido que promete emociones fuertes.

La Tricolor, ubicada en el cuarto lugar de la tabla de posiciones, llega a este encuentro tras una derrota ante Brasil y una victoria ante Perú. Con Beccacece en el banco, Ecuador ha mostrado un juego más ofensivo y buscará aprovechar la localía para sumar tres puntos importantes. Enner Valencia, goleador del equipo, será una de las principales figuras a seguir.

La Albirroja, por su parte, se encuentra en la séptima posición de la tabla. Bajo la conducción de Gustavo Alfaro, Paraguay ha mostrado una solidez defensiva que le ha permitido obtener buenos resultados, como el empate ante Uruguay y la victoria ante Brasil. El objetivo del equipo es seguir sumando puntos para meterse en la zona de clasificación.

El duelo de los argentinos

Uno de los atractivos de este partido es el enfrentamiento entre los entrenadores argentinos Sebastián Beccacece y Gustavo Alfaro. Ambos técnicos han tenido un buen comienzo en sus respectivas selecciones y buscarán demostrar su capacidad en este duelo directo.

Así se jugará la fecha 9

La fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas se jugará entre el jueves 10 y el viernes 11 de octubre. Además del partido entre Ecuador y Paraguay, se destacan los encuentros entre Bolivia y Colombia, Venezuela y Argentina, y Chile y Brasil.

Horarios de los partidos (hora de Ecuador):

Jueves 10 de octubre:

15:00: Bolivia vs. Colombia

16:00: Venezuela vs. Argentina

16:00: Ecuador vs. Paraguay

19:00: Chile vs. Brasil

Viernes 11 de octubre:

20:30: Perú vs. Uruguay

Por dónde ver en vivo Ecuador vs Paraguay, por Eliminatorias

El duelo entre Ecuador y Paraguay, que se disputará en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, será transmitido en Perú por intermedio de la señal de Movistar Eventos 2, que pertenece a la parrilla de contenidos de Movistar TV en los canales 515 y 802 en HD. Movistar TV App, la plataforma de streaming de esta compañía, también estará disponible para la difusión del choque.

Asimismo, este enfrentamiento se verá en el resto de los países de América a través de las siguientes señales: Ecuador (El Canal del Fútbol y Teleamazonas en diferido), Paraguay (GEN), Argentina (DSports), Chile (Disney+), Bolivia (Tigo Sports 3), Uruguay (AUF TV, Antel TV y DSports), Venezuela (Venevisión y ByM Sport), México (Sky Sports), Estados Unidos (Fanatiz) y Centroamérica (Tigo Sports).

¿Cómo funciona Pelota Libre?

Con una interfaz casi idéntica y características similares, Pelota Libre se convirtió rápidamente en el sucesor natural de Fútbol Libre. Esta plataforma logró captar a una gran cantidad de usuarios que buscaban una alternativa para seguir disfrutando de sus deportes favoritos sin tener que pagar una suscripción.

Pelota Libre funciona de manera similar a su predecesor: ofrece transmisiones en vivo de partidos de fútbol de diversas ligas y torneos, sin requerir ningún tipo de registro o pago. Los usuarios pueden acceder a este contenido a través de diferentes dispositivos, como computadoras, smartphones y tablets.

Los riesgos de utilizar plataformas piratas

Si bien la tentación de acceder a contenido deportivo de forma gratuita es grande, es importante tener en cuenta los riesgos asociados al uso de plataformas como Pelota Libre:

Violación de derechos de autor : Al utilizar estas plataformas, se está apoyando la piratería y violando los derechos de autor de las ligas y los canales de televisión. Riesgos para la seguridad : Estas plataformas pueden contener malware o virus que pueden infectar tu dispositivo. Calidad de la transmisión : La calidad de la transmisión puede ser variable y estar sujeta a cortes o interrupciones. Bloqueo de la plataforma : Las autoridades pueden bloquear el acceso a estas plataformas en cualquier momento.