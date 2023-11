El trailer del documental “Supernova: The Music Festival Massacre” fue lanzado este miércoles con cruentas imágenes de la masacre perpetrada por milicianos del grupo islamista palestino Hamas en la fiesta de música electrónica el 7 de octubre en el sur de Israel, en el que murieron al menos 365 personas.

“Comenzamos a cubrir el evento en tiempo real, pero recién ahora los detalles de este ataque terrorista coordinado se unen para brindar una visión general completa”, dijo Reinhardt Beetz, uno de los productores de la cinta que se encuentra en etapa de producción, citado por Variety.

De la película también forman parte Duki Dror (“Inside the Mossad”), la destacada productora israelí Danna Stern (“The Devil Next Door”, “The Oslo Diaries”), Yossi Bloch (“The Devil Next Door”) y Noam Pinchas (“Murky Skies”).

La cinta, según informaron, presentará relatos de testigos oculares de sobrevivientes de la masacre, socorristas y familiares de víctimas, así como imágenes en tiempo real recopiladas de múltiples fuentes del ataque en el que, además, secuestraron a 40 personas.

“La magnitud y las escenas que hemos documentado son casi inconcebibles y, sin precedentes, han sido filmadas tanto por los perpetradores como por las víctimas“, dijo por su parte Dror, quien codirige y produce.

El cineasta dijo que han “recopilado imágenes de docenas de fuentes diferentes, incluidos los propios camarógrafos y GoPros de Hamas, los teléfonos móviles de las víctimas, imágenes de CCTV, cámaras de tablero y de los socorristas en el lugar, proporcionando una visión general, completa y emotiva sin precedentes de la masacre”.

El ataque de Hamás al festival, al que asistieron más de 3.500 personas, fue parte de una serie de incursiones contra numerosos objetivos israelíes. En total, Hamás mató a más de 1.200 civiles durante el ataque. De los 240 rehenes tomados, 80 han sido liberados. Los ataques provocaron una guerra entre Israel y Hamás en la franja de Gaza.

La semana pasada, las fuerzas israelíes acordaron un alto al fuego de cuatro días, que se extendió por dos días y finalizará el jueves por la mañana. Tras la incursión a Gaza, el 80 por ciento de la población del enclave palestino fue desplazada, indicó la ONU.

Las autoridades gazatíes, controladas por Hamas, han cifrado en cerca de 15.000 los palestinos muertos, a los que se suman otros 230 a manos del Ejército israelí y por ataques de colonos israelíes en Cisjordania y Jerusalén este. Unos 6.000 de ellos son niños.