Musk afirma que huelga de empleados de Tesla en Suecia es una "locura"

Elon Musk rompió hoy un silencio de cinco semanas y calificó de "locura" una ola de huelgas en Suecia centradas en su fábrica de autos eléctricos Tesla, cuyos trabajadores le reclaman derechos de negociación colectiva.

"Esto es una locura", dijo el magnate sudafricano en la red social X, antes Twitter, también de su propiedad, en sus primeros comentarios sobre la huelga del sindicato sueco IF Metall, el más grande de Suecia con más de 300.000 afiliados en la industria metalúrgica.

Los convenios colectivos, que cubren condiciones como el salario, la pensión, la jornada laboral y las vacaciones, se consideran la piedra angular del modelo de mercado laboral sueco y cubren a casi el 90% de los trabajadores.

Marie Nilsson, presidenta de IF Metall, dijo que la huelga no era solo una lucha por los trabajadores de la empresa estadounidense Tesla, de Musk, sino para proteger el modelo sindical sueco.

"Si permitimos que empresas como Tesla operen sin convenio colectivo, se abrirá a otras empresas internacionales y a otro tipo de industrias", dijo.

"Puede llevar mucho tiempo", añadió, en declaraciones recogidas por el diario The Guardian. "Seguiremos adelante todo el tiempo que sea necesario", dijo.

Según el sindicato, Tesla afirmó que no firmaría el convenio porque "no lo hacen en ninguna parte del mundo".

Un vocero de IF Metall, Jesper Pettersson, dijo que estaban "preparados para un conflicto prolongado".

"Estamos bien preparados para un conflicto prolongado. Lamentablemente, no tenemos conversaciones en curso con Tesla Suecia en este momento, pero como siempre, estamos disponibles para nuevas conversaciones tan pronto como sea posible", declaró Pettersson.

La huelga de Tesla se extendió a otros ocho sindicatos que le prestan servicios, como los obreros portuarios, que dejaron de descargar en todos los puertos de Suecia los cargamentos de la compañía.

El paro amenaza con extenderse a Noruega, en donde la Federación Sindical Unitaria, el mayor sindicato del sector privado del país, se declaró dispuesta a emprender acciones de solidaridad.

En este sentido, desde el lunes los empleados del correo han suspendido la entrega de los envíos postales, en solidaridad con la medida gremial de IF Metall.

El periódico financiero sueco Dagens Industri reportó que esta iniciativa de los empleados de correo puede impedir la circulación de nuevos autos Tesla, ya que en Suecia las matrículas emitidas por la Agencia de Transportes se entregan por vía postal. (Télam)