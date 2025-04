Quién es la argentina que convirtió a Mikel Arteta, DT del Arsenal, en fanático del asado y las empanadas tucumanas El español, protagonista indiscutido en el fútbol internacional tras la victoria de su equipo frente al Real Madrid, mantiene un fuerte vínculo con la cocina argentina gracias a su esposa Lorena Bernal.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Mikel Arteta se encuentra en el centro de todas las miradas por llevar al Arsenal a una semifinal de Champions League, logro que el club no alcanzaba desde hacía 16 años. El equipo inglés dejó atrás al poderoso Real Madrid con un global contundente de 5-1, luego de imponerse 3-0 en Londres y 2-1 en el Santiago Bernabéu.

Del entrenador español, de 43 años, se conocen varios aspectos. Fue ayudante de Pep Guardiola en el inicio de su ciclo en el Manchester City y, como futbolista, se destacó como un elegante volante mixto, con sus mejores actuaciones en el Everton. Sin embargo, no es tan común escuchar sobre su vínculo con Argentina, influencia directa de su esposa, la tucumana Lorena Bernal, según revela una publicación del diario Clarín.

El artículo detalla que Arteta está casado con Bernal, actriz también de 43 años, nacida en San Miguel de Tucumán. Ella vivió allí durante los primeros meses de su vida y después emigró a España junto a su madre y su hermano, donde comenzó una exitosa carrera como modelo y actriz, que incluso la llevó a residir varios años en Francia.

Entre los momentos más destacados de su trayectoria se encuentran su participación en la serie estadounidense “CSI: Miami” y su consagración como Miss España en 1999, con solo 17 años. Ese título le abrió las puertas para representar a marcas reconocidas como Pepe Jeans, Vittorio & Luchino y Tommy Hilfiger.

Además, Bernal estudió psicología y se formó como life coach, coach espiritual y terapeuta de mindfulness. En una entrevista con la revista HOLA, expresó: “Llevo tiempo trabajando como tal en paralelo a todo lo demás. Vi una necesidad real y preocupante de ayudar a las personas no solo a ser felices, sino a que se den cuenta de que pueden serlo con unos cambios muy simples”.

La familia de la modelo se radicó en 1982 en San Sebastián, ciudad natal de Arteta. Fue en ese lugar donde la argentina y el futbolista se conocieron y contrajeron matrimonio en 2010. Más adelante, se instalaron en Londres y tuvieron tres hijos: Daniel, Gabriel y Oliver.

En varias ocasiones, el técnico viajó a Tucumán, ya que parte de la familia de su esposa aún vive en esa provincia. Sus costumbres argentinas quedaron reflejadas en la serie “Arsenal: Todo o nada“, de Amazon Prime, en la que aparece cebando mate y preparando un asado. “Mikel es fanático de las empanadas tucumanas“, reveló Sergio “Kun” Agüero en ESPN.

Hoy, ante la contundente eliminación del Real Madrid en la máxima competencia europea, el DT es el gran protagonista de la escena futbolística mundial. “Esto es un paso muy importante en nuestro proyecto. Y el crédito es de todos los jugadores. Después de tres minutos en este estadio sientes que cualquier cosa es posible, son expertos en generar ese caos”, señaló Arteta tras el 2-1.

Y añadió: “Era complicado abstraerse de esta sensación, pero los jugadores lo han dado todo. Tengo que ser muy sincero. Me he dado cuenta de porqué en este estadio puede pasar cualquier cosa: tiene una gran capacidad de generar caos, incertidumbre, de no poder controlar ciertas cosas. Pero hemos sabido salir de ahí con un equipo sin experiencia en esto”.

“Es la tercera vez en la historia que estamos en la semifinal de Champions. Y no es el estar, es el cómo. Estoy muy orgulloso. PSG es un equipo al que ya nos hemos enfrentado en la Champions. Será una eliminatoria muy bonita”, remarcó. Finalmente, le dedicó el logro a los suyos: “He pensado en mi mujer, mis hijos, en mi familia. Porque escuchaban el runrún de lo que podía pasar. Y me alegro mucho por ellos”.