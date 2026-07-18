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Tomás “Toto” Avilés vuelve a estar en el centro de la escena internacional. El futbolista nacido en Río Gallegos, que supo compartir plantel con Lionel Messi en Inter Miami, fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Club Deportivo O’Higgins de Rancagua y tendrá un estreno de máxima exigencia: la serie de playoffs de la Copa Sudamericana frente a Boca Juniors.

La llegada del santacruceño no solo representa una incorporación de jerarquía para el conjunto chileno, sino también un nuevo capítulo en una carrera que, a los 22 años, ya recorrió más de 20.000 kilómetros entre distintos clubes de Argentina, Estados Unidos, Canadá y ahora Chile.

Mientras el “Capo de Provincia” termina de preparar uno de los partidos más importantes de la última década, Avilés buscará recuperar continuidad luego de un semestre complejo en la Major League Soccer.

Un O’Higgins renovado para competir en todos los frentes

El equipo dirigido por el argentino Lucas Bovaglio atraviesa una de las temporadas más ambiciosas de su historia reciente.

Después de finalizar tercero en el Campeonato Nacional chileno 2025, O’Higgins obtuvo la clasificación a la Copa Libertadores 2026, donde protagonizó una destacada campaña en las fases preliminares.

Primero eliminó a Bahía de Brasil tras una dramática definición por penales, con una actuación consagratoria del arquero Omar Carabalí. Luego estuvo muy cerca de ingresar a la fase de grupos, pero cayó ajustadamente ante Deportes Tolima de Colombia.

La eliminación no significó el final del camino continental.

Como establece el reglamento de la Conmebol, el club chileno pasó automáticamente a disputar la Copa Sudamericana.

Una clasificación construida con personalidad

En la fase de grupos de la Sudamericana, O’Higgins compartió la Zona C con rivales de enorme trayectoria: São Paulo, Millonarios y Boston River.

El conjunto chileno construyó su clasificación a partir de su fortaleza como local y de un triunfo histórico en Bogotá frente a Millonarios durante la última jornada.

Terminó segundo con 10 puntos, solamente detrás del poderoso São Paulo, resultado que lo emparejó con Boca Juniors, uno de los equipos provenientes de la Copa Libertadores.

El gran objetivo: eliminar a Boca Juniors

Toda la planificación deportiva del semestre gira alrededor de la llave frente al conjunto argentino. El cronograma será el partido de ida en La Bombonera el jueves 23 de julio. Mientras que el partido de vuelta está pautado para el jueves 30 de julio en el Estadio El Teniente de Rancagua, al sur de Santiago de Chile.

La Conmebol confirmó además que el árbitro del primer encuentro será el uruguayo Andrés Matonte, quien ya dirigió a O’Higgins durante la presente edición de la Copa Libertadores.

Aunque Boca aparece como favorito por presupuesto, plantel e historia, el conjunto chileno llega con argumentos futbolísticos sólidos y la confianza de haber competido de igual a igual frente a rivales brasileños y colombianos durante toda la temporada.

La llegada de Toto Avilés: un recorrido que comenzó en Río Gallegos

La historia deportiva de Tomás Avilés comenzó mucho antes de compartir vestuario con Lionel Messi.

Nacido en Río Gallegos el 3 de febrero de 2004, dio sus primeros pasos en Ferrocarril YCF antes de incorporarse al Atlético Boxing Club, donde terminó de formarse y logró destacarse en los Juegos Evita.

Luego inició un recorrido que fue creciendo escalón tras escalón. Primero pasó por la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia. Posteriormente Racing Club apostó por él y lo incorporó a sus divisiones inferiores.

En Avellaneda debutó en Primera División durante 2023 bajo la conducción de Fernando Gago y rápidamente se transformó en una de las grandes promesas del club. Ese rendimiento despertó el interés internacional.

De Racing a compartir plantel con Lionel Messi

En agosto de 2023 llegó una oportunidad imposible de rechazar.

Inter Miami adquirió gran parte de su ficha y Avilés se mudó a Estados Unidos para compartir equipo con Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez.

Allí conquistó la Leagues Cup y posteriormente el Supporters’ Shield, sumando experiencia en una de las franquicias de mayor crecimiento de la MLS.

Durante ese período también disputó el Mundial Sub-20 con la Selección Argentina tras haber participado anteriormente con Chile en el Sudamericano de la categoría gracias a su doble nacionalidad.

El paso por Canadá que no salió como esperaba

La temporada 2026 comenzó con otro cambio. Inter Miami decidió cederlo al CF Montréal para que sumara minutos.

Sin embargo, la experiencia canadiense estuvo lejos de lo esperado. Entre lesiones, cambios en la consideración del cuerpo técnico y escasa continuidad, el defensor apenas pudo disputar algunos encuentros oficiales.

Consciente de que necesitaba volver a jugar regularmente, todas las partes coincidieron en buscar un nuevo destino para el segundo semestre.

Rancagua, una nueva oportunidad

La respuesta apareció rápidamente desde Chile. O’Higgins, que necesita jugadores con roce internacional, acordó un préstamo por seis meses para incorporar a Avilés como una de las apuestas más importantes del mercado.

Su polifuncionalidad resulta especialmente valorada por Lucas Bovaglio, quien puede utilizarlo tanto como marcador central como volante de contención. De hecho, el club lo presentó como volante cuando su puesto natural es defensor.

Además de aportar experiencia internacional pese a su juventud, el santacruceño llega con la misión de fortalecer una defensa que deberá enfrentar a uno de los ataques más peligrosos del continente.

“Fue lo mejor que me pasó”: el recuerdo de Messi

En su presentación oficial, Avilés habló de la experiencia que significó compartir vestuario con Lionel Messi.

“En Racing estuve muy poquito tiempo, estuve con Fernando Gago seis meses y salió la oportunidad de ir a Inter y jugar con Leo”, recordó.

Luego agregó una frase que resume el aprendizaje vivido en Estados Unidos. “Creo que fue lo mejor que me pasó, aprender de ellos, no sólo de Leo, de los jugadores que había ahí. Después tuve un paso por Montréal que fue hace muy poquito. No fue como esperaba, pero fue para sumar experiencia. Todo sirve, hice buenos amigos y ahora me toca estar acá, aportar lo que necesite el club y sumar”.

También expresó su entusiasmo por este nuevo desafío.

“Estoy muy feliz, sé lo que es esta institución. Vengo a sumar al grupo, sé que están teniendo un buen año, así que todo lo que sea para sumar y sirva para mi carrera, bienvenido sea. Sé que el club juega copa, pelea por todo, así que lo vi como una linda posibilidad”.

Finalmente explicó cómo conocía al club chileno. “Conocí al club más que nada por los chicos con los que compartí en la selección. Sé lo que es el club, me han hablado muy bien y estoy muy feliz de estar acá”.

Un plantel reforzado para soñar

Avilés no fue la única incorporación.

Durante el mercado de pases, O’Higgins también sumó experiencia con futbolistas como Miguel Brizuela, Bastián Yáñez, Benjamín Rojas y Jorge Peña. Aunque la base del equipo continúa sustentándose sobre figuras como Omar Carabalí, Francisco González, Martín Sarrafiore, Arnaldo Castillo y Juan Leiva.

Todos forman parte de una estructura que Lucas Bovaglio consolidó a partir del orden defensivo, la presión en mitad de cancha y rápidas transiciones ofensivas.

Lucas Bovaglio, el entrenador que emociona al fútbol chileno

Más allá de los resultados deportivos, el entrenador argentino se convirtió en una figura muy respetada en Chile por una declaración que trascendió el ámbito futbolístico.

Consultado tiempo atrás sobre su gran sueño profesional, respondió con una frase que conmovió al ambiente deportivo. “Tengo sueños más cortitos; mi sueño es que mi hija Pía algún día pueda caminar”.

La sinceridad del entrenador terminó fortaleciendo el vínculo con el plantel y consolidó un grupo que encontró en la resiliencia uno de sus principales valores.

De la Patagonia al escenario continental

El recorrido de Tomás Avilés sintetiza una carrera construida a gran velocidad.

Desde aquellas primeras prácticas en Río Gallegos, pasando por Comodoro Rivadavia, Racing Club, Inter Miami, su experiencia en Canadá y ahora el desembarco en Rancagua, el defensor acumula un recorrido internacional poco habitual para un futbolista de apenas 22 años.

Ahora, el próximo destino de ese largo viaje será La Bombonera.

Allí, con la camiseta celeste de O’Higgins, el futbolista surgido en Río Gallegos tendrá una nueva oportunidad para demostrar su jerarquía ante uno de los gigantes del continente y comenzar a escribir otro capítulo de una carrera que sigue sumando kilómetros, experiencias y desafíos internacionales.