Un avión con pasajeros se estrelló el viernes en el estado brasileño de Sao Paulo, informaron medios locales, pero no quedó claro de inmediato cuántas personas iban a bordo.

El cuerpo de bomberos local confirmó que el avión cayó en la ciudad de Vinhedo, pero no ofreció más detalles.

El avión involucrado, con matrícula PS-VPB, es un ATR 72-500 de Voepass, ex Passaredo, que volaba 2Z-2283 desde Cascavel, en el estado brasileño de Paraná, con destino al Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en São Paulo.

Los datos preliminares del radar indican que la aeronave alcanzó una velocidad de descenso de 13 mil pies por minuto.

La aeronave llevaba a bordo 58 pasajeros y 4 tripulantes, según información oficial de la aerolínea Voepass dada a conocer a la prensa.

En este marco, la empresa emitió un comunicado interno destinado a los trabajadores de la línea aérea:

“Aún no tenemos información adicional sobre el accidente y, como tal, solicitamos a todos que no revelen ni compartan ninguna información sobre la operación con personas que no estén involucradas en las operaciones de VoePass. VoePass ya está tomando todas las medidas necesarias para apoyar y asistir a los pasajeros, la tripulación y sus familias. Solicitamos a todos que se mantengan enfocados en la continuidad de las operaciones, elevando su nivel de alerta a la rutina operativa planificada. Si no se siente capaz de tomar un vuelo, informe en escala para un reemplazo. Pronto compartiremos nueva información”, comunicaron.