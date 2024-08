Eclipse solar: “Creer que, porque la luna está cubriendo al sol, no conlleva riesgo para los ojos es erróneo. Se pueden dañar de manera irreversible” Un taller de astronomía y astrofísica se dictará en la UNPA-UARG. En la previa, la Dra. Beatriz García, investigadora del Conicet y co chair del Programa Network for Astronomy School Education habló con Radio LU12 AM680.

Por La Opinión Austral | 23 de agosto 2024 · 19:05 hs.