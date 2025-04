Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La comunidad de Río Gallegos se encuentra de luto tras conocerse, este jueves, el fallecimiento de Fernando “Coco” Huecke, exdiputado provincial por la UCR y expresidente del club Hispano Americano. Su partida dejó un profundo pesar en vecinos, dirigentes deportivos y políticos, quienes lo recuerdan como un referente comprometido con el crecimiento de la ciudad.

El emotivo adiós de Horacio Huecke: “Siempre te llevaré en mi corazón”

Su hijo, Horacio Huecke, reconocido en Río Gallegos por su activa labor solidaria, despidió a su padre con un sentido mensaje que conmovió a toda la comunidad:

“Hoy despido a mi gran héroe, mi papá. Ahora descansa en paz con mami. Gracias por todo papá, siempre te llevaré en mi corazón. Me dejaste un gran legado a seguir”.

Horacio es ampliamente reconocido por su constante apoyo a causas sociales, y no tardó en recibir cientos de mensajes de acompañamiento y cariño tras compartir su dolorosa pérdida.

Horacio Huecke saluda a su padre, Fernando “Coco” Huecke luego de que jurara como diputado provincial. FOTO ARCHIVO LA OPINIÓN AUSTRAL

Un legado que trasciende generaciones

La despedida también llegó desde su nieta, Julieta Huecke, quien dedicó unas conmovedoras palabras a su abuelo:

“Te me fuiste, gordito de mi vida. No sé qué voy a hacer sin vos. Te amo como nunca amé a nadie. Te elegiría mil veces como abuelo. Dame fuerzas, por favor. No soporto la idea de no volver a abrazarte. Me destruye. Que en paz descanses, abu”.

Fernando “Coco” Huecke deja un legado de compromiso, amor por el deporte, la política y la familia. Su figura seguirá viva en cada rincón de Río Gallegos donde supo sembrar valores y construir vínculos.