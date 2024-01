Anuncian la programación del festival de cine francés online "My French Film Festival"

El festival de cine francés online My French Film Festival anunció hoy la programación de las edición 2024, que tendrá lugar del 19 de enero al 19 de febrero a través de MyFrenchFilmFestival.com.

En Argentina, tanto los cortos como las películas destacadas, entre las que se encuentran "The Green Perfume", de Nicolas Parisier, y "Polaris", de Ainara Vera; podrán verse sin costo.

Paralelamente, el festival incluirá numerosas entrevistas exclusivas con directores de la selección oficial, que se podrán ver a través de las redes sociales del festival.

Entre los miembros del jurado se encuentran Marie Kreutzer (Austria), Lillah Halla (Brasil) y Pierfrancesco Favino (Italia), quienes entregarán un premio de 15.000 euros a la película ganadora.

Las 18 películas de la competición también disputarán los Premios del Público, que galardonarán un largometraje y un cortometraje en competición, los cuales serán reconocidos por los internautas.

Auspiciado por el gobierno francés y diversos institutos de habla francesa en Francia, Canadá y Bélgica, My French Film Festival es organizado por Unifrance, la organización fundada en 1949, cuyo objetivo es la promoción de las producciones audiovisuales francesas. (Télam)