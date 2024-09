Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Desde que Amalia “Yuyito” González está de novia con Javier Milei, arranca su programa “Empezar el día” contando algo sobre su intimidad o mandándole un mensaje al Presidente. En esta oportunidad, llevó al estudio un busto en miniatura y aseguró que hace que lo sienta más cerca.

“¿Sabés qué? Lo extraño tanto que me traje el busto… El busto de él, mirá. Hay cien de éstos nada más. Ojo, eh. Hay cien, soy una de las privilegiadas“, comenzó a contar la exvedette al mostrar la escultura.

Luego le habló al busto de su pareja como si fuera él: “Hola, mi vida. ¿Cómo estás? Yo acá, acá… me tuve que traer el busto tuyo… el mío lo traigo todos los días” ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo te está yendo?”,

“Hablando de bustos… Les voy a contar una intimidad. ¿Una intimidad les cuento? ¿Una intimé? ¿Sabés cómo me dice él? ‘La Máquina’. Por la delantera de River, la histórica, la delantera más famosa de la historia“, reveló Yuyito.

En la pantalla pusieron la delantera de River del ’40 y ella acotó: “¿Esta es la delantera, director? Repetime los nombres, porque él me los dice pero yo mucho fútbol… no. Igual ahora voy a prestarle atención. Moreno, Pedernera, Walter López (ndr.: en referencia a Walter Gómez), Labruna, Loustau. Mirá vos con lo que me compara. ¿Es un piropo, no? Es un piropazo, la verdad. Que me diga ‘La Máquina’… Te amo, mi amor. No te quiero dar un beso (al busto) porque no te quiero manchar con el rouge, como pasa habitualmente, ¿sabés?… Después me lo llevo a casa, eh, así después lo apoyo en mi mesa de luz, porque si no lo extraño. Es tremendo”, concluyó Yuyito González. (NA)