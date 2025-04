Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El mundo del espectáculo argentino está de luto tras conocerse el fallecimiento de Salvador Maximino Ciliberto, popularmente conocido como Toti Ciliberto, a los 63 años. La noticia fue anunciada por su amigo y compañero de escenario, Larry de Clay, quien expresó su pesar en las redes sociales: “Esta tristeza es enorme. No tengo consuelo. Volá alto, hermano. Te vamos a extrañar toda la vida”.​

Según informó Larry de Clay en una entrevista con TN, Ciliberto había sido internado de urgencia debido a una descompensación y sufrió un paro cardiorrespiratorio durante la madrugada del 1 de abril. “Había tenido un problema intestinal hace tres o cuatro meses. Ayer nos enteramos de que se había descompensado y lo internaron de urgencia. Hablé con él por audio ayer a la tarde y estaba mejor, pero en la madrugada entró en paro”, detalló Larry. ​

Toti Ciliberto alcanzó gran popularidad en la década de 1990 gracias a su participación en VideoMatch, el programa conducido por Marcelo Tinelli. Su talento para el humor lo llevó a ser una figura destacada en el ámbito televisivo. Además de su trabajo en VideoMatch, Ciliberto condujo el programa “Adivina adivinador” en 1997 y formó parte de “La peluquería de don Mateo” en 2013 , el legendario ciclo de Gerardo Sofovich. En el cine, participó en películas como “Vivir intentando”, “Brigada explosiva: misión pirata” y “Cuatro de copas”. ​

En 2022, Ciliberto habló abiertamente sobre su lucha contra las adicciones en el programa “Seres Libres“, conducido por Gastón Pauls. Durante la entrevista, relató cómo Marcelo Tinelli fue una pieza clave en su proceso de recuperación: “Marcelo fue uno de los que me ayudó, me llamó diciéndome ‘Yo no voy a juzgarte, pero te quiero cuidar’, y ahí empecé a tomar conciencia”.