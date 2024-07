Flor Álvarez: “Me encanta el frío, soy team invierno” La cantantes de cumbia se presentó por primera vez en Río Gallegos en el marco de la Fiesta del Frío organizada por la Municipalidad de Río Gallegos. "Me re emocioné, agradezco que me tengan en cuenta en un festival tan lindo y tan importante", dijo en conferencia de prensa.

“A mí me encanta el frío. Soy team invierno”, expresó Flor Álvarez en conferencia de prensa en el Hotel Patagonia.

Sobre la invitación a la Fiesta del Frío, manifestó: “Me re emocioné, agradezco que me tengan en cuenta en un festival tan lindo y tan importante. Me puse muy contenta porque veía que mucha gente de Río Gallegos tenía ganas de que venga, es muy lindo presentarse en un lugar en el que sabés que te están esperando y que te van a recibir con mucho cariño”.

Con apenas 20 años, tiene una carrera en ascenso y sobre cómo comenzó su camino, comentó: “La música en mi despierta a partir de estar en un hogar y empezar a sentirme identificada con las novelas de Cris Morena que por estar en un hogar uno tenía que cantar, ahí se me despertó la chispa de la música”.

Reconoció que “a veces era difícil porque uno se siente solo, que nadie lo entiende y que es distinto al resto. Siempre intento dejarle el mensaje en los hogares de que se tienen que cuidar entre ellos y aunque no lo crean, son una familia. Tienen que aprovechar que tienen un techo y para comer, siempre intento que lo valoren y se quieran entre ellos“.