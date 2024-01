Muere a los 42 años el actor mexicano Adán Canto, conocido por su labor en "X-Men" y "Narcos"

El actor mexicano Adán Canto, reconocido por su labor en la famosa película "X-Men: Días del futuro pasado" y en la serie "Narcos", entre otras, murió a los 42 años tras una lucha en secreto contra un cáncer de apéndice, informó a la prensa internacional su publicista Jennifer Allen.

El intérprete también se había destacado en la serie "Designated Survivor", junto a Kiefer Sutherland, y en la versión mexicana de "La chica que limpia", la miniserie creada en la Argentina y exportada a varios países.

Nacido en Ciudad Acuña, en el estado de Coahualia, pero criado en Texas; Canto había iniciado su carrera a los 16 años en la Ciudad de México, en donde intentaba triunfar como cantautor, pero la actuación fue ganando espacio cuando comenzó a ser convocado para diversas series.

Su debut en Estados Unidos se produjo en 2013 en la serie "The Following", protagonizada por Kevin Bacon; pero el gran golpe de popularidad llegaría un año después cuando encarnó al mutante Sunspot en una de las entregas de la famosa saga "X-Men".

El otro gran rol por el que Canto se convirtió en una cara conocida a nivel mundial fue cuando interpretó al político Rodrigo Lara Bonilla en la serie "Narcos".

Entre otros trabajos, el actor fue parte del elenco de los filmes "Agent Game" y "Herida", de 2020, que marcó el debut como directora de Halle Berry.

Actualmente, Canto era parte del elenco de la versión mexicana de "La chica que limpia", pero no había podido participar de las grabaciones de los capítulos de la tercera temporada debido a su enfermedad.

En su cuenta oficial de Instagram, su compañero en "Designated Survivor" Kiefer Sutherland escribió junto a una foto en la que se los ve a los dos en el set de filmación: "Parece que últimamente he tenido que hacer demasiadas publicaciones como esta, pero estoy desconsolado por la partida de Adan Canto. Era un alma maravillosa. Como actor, sus ganas de hacer bien las cosas, de ser grande, y luego mejorar, eran en verdad impresionantes y será sumamente extrañado. También estoy desconsolado por su esposa, Steph, y sus dos pequeños hijos. Adan, descansa en paz". (Télam)