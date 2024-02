Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano, no pudo contener sus lágrimas al ver imágenes de Silvina Luna en el reality y se quebró en vivo. La modelo, quien murió en agosto de 2023, fue una de las participantes de la primera edición que se realizó en 2001.

En ese sentido, por el Día de los Enamorados, la producción armó un compilado de todas las parejas que se formaron dentro de la casa. Por esa razón, apareció Luna, quien tuvo un romance con Pablo Heredia.

Al terminar el tape y volver de nuevo al vivo, el conductor no pudo contener las lágrimas y se quebró delante de todos. Con la voz entre cortada, Santiago del Moro explicó el motivo de su emoción: “Les quiero contar algo personal. No soy una persona que llora fácil, me cuesta mucho y me emocioné cuando la vi a Silvina“.

Lo cierto, es que Silvina Luna fue una de las figuras de Gran Hermano 2001 y luego de eso logró consolidarse en el mundo de los medios. En ese contexto, el conductor comentó que la actriz “tiene que ver con la historia de este programa que, como les decía, es absolutamente todo”.

Finalmente, del Moro concluyó el momento enviándole un “abrazo a su familia” y expresó: “Me emocioné hace un rato y me vuelvo a emocionar ahora cuando la veo. No lo puedo creer“.

Silvina Luna murió el 31 de agosto del año pasado como consecuencia de las intervenciones que le realizó el cirujano Aníbal Lotocki.