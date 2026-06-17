No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La primera jornada del Grupo J del Mundial 2026 dejó a la Selección Argentina y a Austria en la parte alta de las posiciones. Luego de la victoria albiceleste sobre Argelia, el conjunto dirigido por Ralf Rangnick derrotó a Jordania por 3 a 1 en el Levi’s Stadium de Santa Clara y comenzó con el pie derecho su regreso a una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia.

El encuentro permitió observar características futbolísticas de los dos próximos rivales de la Scaloneta en la fase de grupos. Austria confirmó la identidad que había mostrado durante las Eliminatorias europeas, basada en la presión alta, la intensidad física y la circulación rápida de la pelota. Jordania, por su parte, ratificó una propuesta más directa, apoyada en el orden defensivo y las transiciones rápidas.

Con este resultado, Austria alcanzó los tres puntos y quedó igualada con Argentina en la cima del Grupo J, aunque con menor diferencia de gol.

Cómo fue la victoria de Austria sobre Jordania

Austria se impuso por 3 a 1 gracias a los goles de Romano Schmid, un tanto en contra de Yazan Al-Arab y un penal convertido por Marko Arnautovic en tiempo de descuento.

El primer golpe llegó a los 21 minutos del primer tiempo. Schmid recibió fuera del área y definió para establecer el 1 a 0.

Sin embargo, Jordania reaccionó apenas iniciado el complemento. A los 50 minutos, Ali Olwan aprovechó un espacio en la defensa europea y definió para marcar el empate transitorio, convirtiendo además uno de los primeros goles de la historia de su país en una Copa del Mundo.

Cuando el encuentro parecía equilibrado, un córner terminó con la desafortunada intervención de Yazan Al-Arab, que envió el balón a su propia portería a los 76 minutos.

Finalmente, ya en el tiempo agregado, Marko Arnautovic transformó un penal en gol para sellar el 3 a 1 definitivo.

Las estadísticas que dejó el partido

Más allá del resultado, los números reflejan el dominio territorial de Austria.

El conjunto europeo registró:

63% de posesión.

580 pases totales.

84% de precisión en los pases.

11 remates.

4 tiros al arco.

4 tiros de esquina.

Jordania, en tanto, finalizó con:

37% de posesión.

328 pases totales.

73% de precisión.

11 remates.

4 tiros al arco.

3 córners.

Uno de los datos más llamativos fue que ambos equipos terminaron con la misma cantidad de remates totales y disparos al arco, pese a que Austria controló ampliamente la pelota durante gran parte del encuentro.

Qué debe tener en cuenta Argentina sobre Austria

Antes del inicio del Mundial, Austria aparecía como el principal competidor de Argentina dentro del Grupo J y su estreno confirmó esa condición.

El equipo dirigido por Ralf Rangnick utiliza habitualmente un sistema 4-2-3-1 que puede transformarse en un esquema más ofensivo durante las fases de ataque. Su principal característica es la presión constante sobre la salida rival.

Austria intenta recuperar la pelota rápidamente después de perderla y busca que los partidos se jueguen a un ritmo elevado.

Entre sus futbolistas más importantes aparecen:

David Alaba, capitán y referente defensivo.

Marcel Sabitzer, encargado de conectar líneas.

Konrad Laimer, pieza clave en la recuperación.

Marko Arnautovic, referencia ofensiva y goleador.

Romano Schmid, autor del primer tanto frente a Jordania.

Durante el partido se observaron varios de los conceptos que caracterizan al conjunto europeo: presión alta, circulación rápida y presencia constante en campo rival.

Sin embargo, también quedaron expuestas algunas cuestiones que Argentina podría intentar aprovechar.

Los espacios que dejó Austria

Pese a la victoria, Austria mostró dificultades cuando Jordania logró superar la primera línea de presión.

El empate de Ali Olwan nació precisamente de una acción rápida que encontró espacios detrás de los mediocampistas austríacos.

Durante algunos tramos del segundo tiempo, el conjunto europeo perdió control del encuentro y permitió que Jordania encontrara situaciones de peligro mediante ataques directos.

La intensidad que propone el equipo de Rangnick suele generar ventajas ofensivas, pero también puede dejar espacios a la espalda de los defensores cuando la presión es superada.

Ese aspecto será uno de los puntos de análisis para el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni de cara al cruce entre ambas selecciones.

Qué mostró Jordania en su debut mundialista

Jordania disputó el primer Mundial de su historia tras una clasificación histórica en Asia.

El seleccionado dirigido por Jamal Sellami se presentó con una estructura basada en cinco defensores, tres mediocampistas y dos delanteros.

La propuesta fue clara desde el inicio: defender con muchos hombres detrás de la línea de la pelota y atacar con rapidez cuando recuperaba la posesión.

Aunque terminó derrotado, el conjunto asiático consiguió complicar a Austria en varios pasajes del partido.

Ali Olwan fue uno de los futbolistas más destacados gracias a su gol y a su movilidad en ataque.

También sobresalió Mousa Al-Tamari, considerado la principal referencia ofensiva de Jordania y uno de los jugadores más determinantes de su generación.

Las debilidades que quedaron expuestas en Jordania

El debut mundialista también dejó aspectos que Jordania deberá corregir para mantener posibilidades de clasificación.

La defensa sufrió cuando Austria logró instalarse en campo rival y generar circulación cerca del área.

Además, el equipo mostró dificultades para mantener compactas sus líneas defensivas durante varios momentos del encuentro.

La salida desde el fondo también presentó inconvenientes ante la presión austríaca, obligando en numerosas ocasiones a recurrir al juego largo.

El autogol de Yazan Al-Arab y las complicaciones para contener los centros y las pelotas detenidas fueron otros aspectos observados durante el partido.

Cómo quedó el Grupo J

Tras la primera fecha, la tabla muestra a Argentina y Austria con tres puntos.

La Albiceleste llega con ventaja en diferencia de gol tras su triunfo sobre Argelia, mientras que Austria se mantiene como uno de los principales candidatos a avanzar a los octavos de final.

Jordania y Argelia quedaron sin unidades y afrontarán la segunda jornada con la necesidad de sumar para no comprometer sus posibilidades de clasificación.

En ese contexto, el próximo compromiso entre Argentina y Austria aparece como uno de los partidos más relevantes de la zona, ya que podría definir el liderazgo del grupo y encaminar la clasificación hacia la siguiente ronda del Mundial 2026.

Síntesis del partido

Austria 3 – Jordania 1

Estadio: Levi’s Stadium, Santa Clara, California.

Árbitro: Dahane Beida (Mauritania).

Goles de Austria:

Romano Schmid (21′ PT).

Yazan Al-Arab, en contra (76′ ST).

Marko Arnautovic, de penal (90+12′).

Gol de Jordania:

Ali Olwan (50′ ST).

Posesión: Austria 63% – Jordania 37%.

Remates: Austria 11 – Jordania 11.

Remates al arco: Austria 4 – Jordania 4.

Pases completados: Austria 488 de 580 (84%) – Jordania 240 de 328 (73%).

La victoria austríaca confirmó el potencial del seleccionado europeo, mientras que Jordania mostró recursos para competir pese a la derrota. Ambos equipos serán observados de cerca por la Selección Argentina, que ya conoce algunos de los aspectos tácticos y futbolísticos que encontrará en sus próximos compromisos dentro del Grupo J del Mundial 2026.