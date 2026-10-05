Chau Pelota Libre y Xuper TV: a qué hora juega la Selección Argentina vs. Benín: formaciones, detalles y dónde ver en vivo Argentina y Benín se enfrentan este martes 6 de octubre desde las 20:00 en el Estadio Monumental, por el último amistoso de la fecha FIFA. Lionel Messi será titular en su despedida de la Selección Argentina, en un partido que tendrá transmisión por TV y streaming.

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La Selección Argentina cerrará este martes su triple fecha de amistosos internacionales ante Benín, en un encuentro que tendrá como principal atractivo la despedida de Lionel Messi con la camiseta albiceleste. El partido comenzará a las 20:00, se jugará en el Estadio Monumental y tendrá a varios de los futbolistas que acompañaron al capitán durante los últimos años.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega después de dos goleadas: derrotó 4-0 a Bolivia en Córdoba y luego superó 7-0 a Burkina Faso en Buenos Aires. El encuentro frente a Benín será el cierre de esta ventana internacional y marcará el último partido de Messi con la Selección.

A qué hora juega Argentina vs. Benín

La Selección Argentina enfrentará a Benín este martes 6 de octubre desde las 20:00, en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

El partido corresponde al tercer y último compromiso de la Albiceleste en esta fecha FIFA. El encuentro será arbitrado por el chileno Fernando Véjar.

Argentina vs. Benín: todos los datos del partido

Fecha: martes 6 de octubre de 2026.

martes 6 de octubre de 2026. Hora: 20:00.

20:00. Estadio: Monumental, Buenos Aires.

Monumental, Buenos Aires. Árbitro: Fernando Véjar (Chile).

Fernando Véjar (Chile). TV: TyC Sports y Telefe.

TyC Sports y Telefe. Streaming: TyC Sports Play, Mi Telefe, Flow, DGO y Telecentro Play.

Dónde ver en vivo Argentina vs. Benín

El partido entre la Selección Argentina y Benín podrá verse en vivo por TyC Sports y Telefe. También estará disponible mediante las plataformas TyC Sports Play, Mi Telefe, Flow, DGO y Telecentro Play.

La jornada tendrá como eje la despedida de Messi, quien regresó al país especialmente para disputar este encuentro después de haber confirmado que no continuaría jugando para la Selección.

La probable formación de Argentina vs. Benín

Scaloni prepara una formación con varios de los jugadores que compartieron con Messi durante el ciclo que llevó a la Selección a conquistar la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

El arquero será Emiliano Martínez, mientras que la zaga central estará integrada por Cristian Romero y Lisandro Martínez. En el lateral derecho aparece Agustín Giay, debido a la suspensión de Nahuel Molina y la ausencia de Gonzalo Montiel.

La principal duda está en el lateral izquierdo: Nicolás Tagliafico podría regresar si se encuentra recuperado de la molestia que le impidió participar de los dos primeros amistosos. En caso contrario, Facundo Medina volvería a ocupar ese sector.

En el mediocampo estarán Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. De Paul no había sido convocado para esta fecha FIFA, pero se sumó especialmente para compartir con Messi su último partido con la camiseta argentina.

En ataque estarán Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

La probable formación de Argentina

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Cómo llega Argentina al partido con Benín

La Selección Argentina tuvo un comienzo contundente en esta fecha FIFA. En el primer partido derrotó 4-0 a Bolivia, con goles de Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y José Manuel López.

Luego, en el Monumental, goleó 7-0 a Burkina Faso. Los tantos fueron convertidos por Lautaro Martínez, Gianluca Prestianni, Nicolás Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone, además de un gol en contra.

Entre ambos partidos, el equipo de Scaloni convirtió 11 goles y mantuvo la valla invicta.

La serie de amistosos también permitió al entrenador darle minutos a distintos futbolistas y comenzar a observar alternativas para el nuevo ciclo de la Selección después del Mundial 2026.

Benín llega con cuatro puntos en la clasificación africana

Benín afronta el amistoso después de sus primeros partidos correspondientes a la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

El seleccionado dirigido por el alemán Gernot Rohr empató 1-1 frente a Burkina Faso y luego venció 2-1 a Mauritania como visitante, con un doblete de Rodolfo Aloko. Con esos resultados suma cuatro puntos y se encuentra en la pelea por el primer lugar del Grupo F.

El plantel beninés llegó con anticipación a Buenos Aires y se instaló en el país varios días antes del encuentro.

El arquero de Benín habló de Messi: “No estamos aquí para hacer turismo”

Uno de los protagonistas de la previa fue Marcel Dandjinou, arquero de Benín, quien habló sobre lo que significa para el seleccionado africano enfrentar a Messi en su último partido con Argentina.

El futbolista destacó la particularidad del encuentro, pero remarcó que su equipo buscará competir:

“No es como cualquier otro. Creo que es algo que ocurre una sola vez en nuestra carrera, por ser el último partido de Messi. Es un partido especial. Pero, ojo, estamos aquí por Argentina y por Messi, pero no debemos olvidar que también representamos a nuestro país. Estamos aquí para defender a Benín”.

La Selección Argentina llega como clara favorita después de las dos goleadas de la fecha FIFA, pero Dandjinou evitó anticipar un partido sencillo.

“Esto es fútbol: once contra once. Podemos ganar, empatar o ellos pueden ganar, pero es fútbol. No estamos aquí para hacer turismo en Argentina, estamos aquí para jugar y competir. Será un gran día en nuestras vidas”.

El arquero también se refirió particularmente a Messi y a la posibilidad de compartir cancha con el capitán argentino.

“Para mí, es uno de los reyes del fútbol. Hemos crecido viéndolo jugar. Es uno de nuestros jugadores favoritos. Poder jugar ahora contra él, en el mismo campo, es increíble. Nunca imaginé que esto pudiera pasar, pero el martes va a suceder. Para mí, Leo es una leyenda, una verdadera leyenda”.

“No voy a regalarle un gol”: la advertencia del arquero a Messi

Dandjinou también fue consultado sobre si permitiría que Messi marcara un gol en caso de que Argentina tuviera un penal en los últimos minutos del encuentro.

El arquero fue contundente al explicar que, pese al carácter especial del partido, intentará cumplir con su función.

“No, no. Soy arquero y estoy ahí para parar. Aunque sea el último minuto y haya un penalti, si Messi lo tira, intentaré pararlo. Es así de simple: es fútbol. Sí, estamos aquí para celebrar a Messi, pero nadie nos ha dicho que tengamos que regalarle un gol. Y conociendo a Messi, tampoco necesitas regalarle nada. Si quiere marcar, tendrá que hacer todo lo posible para conseguirlo”.

Además, contó que los futbolistas de Benín tienen interés en quedarse con la camiseta del capitán argentino después del partido.

“Si se lo preguntas a cualquiera de mi equipo, todos quieren su camiseta. Así que sería bueno que hicieran muchas camisetas y nos dieran una a cada jugador. Porque si sólo uno puede ir a pedirle la camiseta, no creo que sea fácil: ¡todos la queremos!”.

Messi y su último partido con la Selección Argentina

Messi llegará al Monumental para disputar el último encuentro de una trayectoria de más de dos décadas con la Selección Argentina.

El capitán había anunciado el 31 de agosto su decisión de no continuar jugando con la Albiceleste. Sin embargo, posteriormente decidió regresar especialmente para disputar un último partido ante los hinchas argentinos.

Para esta despedida utilizará una camiseta especial con detalles dorados y el dorsal número 10. Después del encuentro está previsto un homenaje de la AFA, con una plaqueta y un video dedicado a su trayectoria.

También estarán presentes Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, quienes no fueron incluidos originalmente en la convocatoria para esta fecha FIFA. Su presencia estará vinculada especialmente a la despedida del capitán.

La última presentación de Messi en Argentina había sido el 31 de marzo, cuando la Selección enfrentó a Zambia en La Bombonera antes del Mundial 2026. En aquel partido, el delantero marcó uno de los goles de la victoria por 5-0.

Este martes, en el Monumental, tendrá su último partido con la camiseta celeste y blanca.

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Plataformas gratuitas: ¿Cómo funcionan y cuáles son los riesgos?

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Pelota Libre y Roja Directa permiten acceder sin registro a transmisiones deportivas en vivo. Sin embargo, funcionan sin licencia oficial y presentan riesgos como virus o baja calidad de imagen.

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