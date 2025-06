Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cristiano Ronaldo brindó una conferencia de prensa en la previa de la final de la Nations League entre Portugal y España. En un tono relajado y con varias frases en español, se refirió a su vínculo con la Argentina, a su esposa Georgina Rodríguez —argentina y española— y a la chance de jugar junto a Lionel Messi, su histórico rival.

El portugués, que cumplió 40 años en febrero, no ocultó su afecto por el país natal de su esposa: “Tengo mucho cariño por Argentina. Mi mujer es argentina, la amo, y claro que siento algo especial por la Argentina”. Además, reconoció que recibió ofertas para disputar el Mundial de Clubes que comienza el próximo sábado: “He tenido invitaciones de equipos argentinos para jugarlo, pero no estaré. Nunca se sabe, pero ahora es muy difícil”.

Aunque no especificó si fue River o Boca quien lo contactó, dejó en suspenso la posibilidad, generando gran expectativa. Aseguró que a pesar de haber rechazado las ofertas, mantiene una puerta abierta para el futuro.

La relación con Messi: respeto y complicidad

En la misma rueda de prensa, Cristiano habló de su relación con Lionel Messi, su contrincante de más de una década: “Tengo mucho cariño por Messi. Siempre me trató bien y me respetó. Durante las galas de premios, yo le traducía todo porque él no hablaba inglés. Compartimos 15 años de grandes momentos”.

Aunque consideró “muy difícil” que algún día compartan equipo, dejó abierta la puerta: “Nunca digo ‘de esta agua no beberé’. Sería algo lindo, pero por ahora no lo veo posible”.

Georgina, su esposa argentina

La figura de Georgina Rodríguez volvió a aparecer como tema en la charla. Nacida en Buenos Aires, criada en España y protagonista de un exitoso reality en Netflix, Georgina lleva casi una década con Cristiano. La pareja tiene dos hijas en común, Alana Martina y Bella Esmeralda.

Desde que comenzaron su relación en 2016, Georgina ha acompañado a Ronaldo en sus pasos por el Real Madrid, la Juventus, el Manchester United, el Al Nassr saudita y la selección de Portugal.

Su futuro y la final de la Nations League

Respecto a su presente futbolístico, Cristiano no quiso adelantar cuál será su próximo destino. “He tomado una decisión casi definitiva, pero hoy solo pienso en la selección”, afirmó.

Este domingo, a las 16 (hora argentina), Portugal y España jugarán la final de la Nations League. El encuentro se podrá ver por ESPN y Disney+. “Cada partido es distinto. España tiene jugadores de enorme calidad, pero confiamos en ser campeones”, cerró Cristiano, que será titular en el Allianz Arena.

La expectativa por su futuro sigue abierta. Aunque no participará del Mundial de Clubes, la puerta a un posible paso por la Argentina quedó abierta.