Mientras la Selección Argentina se prepara de la mejor manera para el duelo ante Chile de este jueves a las 21 por las Eliminatorias Sudamericanas, en conferencia de prensa Lionel Scaloni habló sobre algunas incógnitas que aparecieron en los últimos días cómo quién utilizará la camiseta número 10 ante la ausencia de Lionel Messi y cuál será el encargado de llevar la cinta de capitán en el encuentro que se disputará en el estadio Monumental.

“La camiseta 10 la ha usado creo que Ángel Correa cuando no estuvo Leo. No es un inconveniente, sabemos que la 10 tiene dueño y se sabe quién es. Es una camiseta a la que le guardamos mucho cariño“, expresó el DT campeón del mundo al ser consultado por esta inquietud que hasta el momento no se definió.

Además, tras ser consultado sobre quién puede llevar la cinta de capitán no dudó en responder: “Es importante que el jugador que lleve la cinta sea uno en el que el equipo se sienta representado. Tenemos un montón de jugadores que así lo hacen. Dependerá del equipo que salga a jugar mañana. Recién hoy vamos a tener un entrenamiento pensando 100% en Chile. Ayer pudimos hacer algo pero no estaban todos en condiciones. Hoy sí“.

Por último, Scaloni habló sobre un posible homenaje para Ángel Di María.

“El homenaje a Ángel (Di María) es merecidísimo, con su gente, en Argentina, y así lo va tener. Ha sido un futbolista de los mejores de la historia y deja un legado imborrable. Hay que agarrarse de lo que ha hecho, de no rendirse nunca, no darse por vencido, que de esto se trata la vida y el fútbol. Además es un chico espectacular y eso hace que se agigante más todo. Ha demostrado en varias ocasiones todo lo que vale”, aseguró.

