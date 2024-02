Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Aries

En la disputa que te espera el día de hoy, debes poner por delante tu propio interés. No cedas ante los reclamos de esa persona solo por mantener la tranquilidad. No es posible tener siempre todo tan fácil. En ocasiones es necesario correr algún riesgo, aunque controlado, en el plano emocional.

Tauro

Este es un buen día para dejar en el camino ese rencor por hechos del pasado. No vale la pena: deja atrás ese veneno. Muchas veces herimos a alguien sin la intención de hacerlo. Quizá te has equivocado en algo o has dicho algo inconveniente o fuera de lugar, pero vas a saber hacer que te perdonen porque tu inteligencia sabrá arrancar una sonrisa a esa persona que te importa. Así lograrás que ese pequeño nubarrón pase.

Géminis

El tiempo todo lo cura, lo valora y lo poner en su lugar. A todo y a todos. No es a ti a quien le corresponde dar la cara, no debes, te deben. No es el mejor día para que te pongas en contacto con alguien que te debe algo, ya sea dinero o cualquier otra cosa porque no lograrás recuperarlo. Quizá debas buscar a una persona que haga de intermediario para resolver el asunto.

Cáncer

No hagas caso a provocaciones. Muchos menos en las redes sociales. El saber esperar y ser pacientes es una gran virtud que siempre nos premia. Por fin ves una salida y un rayo de esperanza en algo que estaba estancado, como un proyecto personal importante que ahora está empezando a darte algunos frutos. Estarás con la autoestima alta y con ganas de luchar.

Leo

Es un buen día para hacer algo nuevo, para aprender una nueva disciplina. Siempre que adquirimos una nueva virtud, dejamos atrás un defecto. Hacerse cargo de los errores propios no es fácil, pero es lo que corresponde y a la larga beneficia. Achacar a los demás que tienen siempre la culpa no es el mejor camino para sortear las dificultades. Lo que se ve de ti en ese sentido te puede perjudicar, procura cambiar de estrategia porque se puede dañar mucho tu imagen.

Virgo

Mejor estar solo que mal acompañado, especialmente cuando se trata de pensar y tomar Este es un día que vas a recordar como ese en el que comenzaste a abrir los ojos. Alerta, decisiones. Hay muchas cosas alrededor de ti hoy, quizá demasiado ruido de mucha gente que habla sin ton ni son y no te deja pensar con claridad las cosas. Busca algo de soledad para que no te abrume todo eso. Debes aclarar ciertas ideas cuanto antes.

Libra

Si tratan de confundirte, exige claridad. No te dejes llevar a juegos de poder en los que llevas desventaja. Cada día es diferente, lo sabes, por eso no debes te permitas tener ninguna sensación de culpabilidad si no estás en tu día más simpático o amable.

Escorpio

Tu corazón debe ser un terreno libre de rencor y de odio. No hay un lastre más pesado en la vida. Muchas veces es mejor solo que mal acompañado. Hay gente que te puede hacer pasar un poco mal el día, porque se empeñará en contarte cosas que no quieres oír y eso te pondrá de mal humor.

Sagitario

Tu alegría es una fiesta a la que todos deben estar invitados. Comparte con los que amas, sin reservas. Aunque parezca imposible, es más fácil de lo que piensas, como dice el dicho, echa a andar el carro, que los melones se acomodan solos.

Capricornio

En ocasiones, sobre todo en lo que tiene que ver con la creatividad, perderse es la mejor manera de encontrar el camino. Hay que tratar siempre de ver la mitad del vaso lleno y no la mitad vacía, ayuda a avanzar. No te lamentes por lo que no tienes y piensa en todo lo que tienes y que te rodea, que no es tan poco como a veces quieres pensar.

Acuario

El dinero no lo es todo, pero ayuda. Te pones a sacar cuentas y ves que ahora es importante que tus cuentas bancarias no se queden a cero, así que buscarás el modo de ahorrar o frenar en ciertos gastos y eso será una sabia decisión. Busca toda la información posible para ello. Pero tranquilo que todo está bien.

Piscis

Lo que importa no es decir las cosas rápido, sino decirlas de modo que quien te escuche, las comprenda. Ponerse en el lugar del otro, dejar el egocentrismo de lado una vez y cada tanto no viene tan mal. Sabes que no puedes echarle en cara nada a una persona que se ha portado muy bien contigo y ahora te ha negado algo.