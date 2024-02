Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Aries

Ten paciencia para entender las cosas que suceden. Hoy llevarás la razón durante una discusión, pero debes tener cuidado al imponer tus criterios de una manera poco amable. La sinceridad es una virtud, pero también puede convertirse en un defecto. Ten cuidado con la manera en la que expones tus argumentos. Para hoy tu color es el rojo y tu número de la suerte el 17. Mira horóscopo del 2024 y del mes

Tauro

No pierdas el tiempo en complacer a los demás. Ten fe en tus corazonadas. Es viernes y luego de una semana de mucho trabajo vuelves a sentir ganas de divertirte y de pasar un rato agradable. Quizá sea un plan casero, sin ninguna cosa especial, pero también puede ser muy atractivo si lo sabes organizar bien. Lo conseguirás con facilidad y los que lo compartan contigo, disfrutarán. Para hoy tu color es el amarillo y tu número de la suerte el 1. Mira horóscopo del 2024 y del mes

Géminis

Centra todas tus acciones en la pasión que te despierta trabajar en lo tuyo. Llega el fin de la semana y con él la oportunidad de descansar y desconectar de tensiones inútiles que no te aportan nada bueno y lo sabes de sobra. Debes hacer un ejercicio de control para evitarlas. Un buen paseo te ayudará a sentirte mejor, con buen tono. Para hoy tu color es el blanco y tu número de la suerte el 21. Mira horóscopo del 2024 y del mes

Cáncer

No dejes de dar lo que recibes de la persona que amas. Si tienes socios o un negocio, debes asumir que hay una parte que ahora no es tan buena como antes. Pero eso va a cambiar dentro de un tiempo no demasiado lejano. Haz planes para aguantar, merece la pena el esfuerzo, tenlo en cuenta. Para hoy tu color es el dorado y tu número de la suerte el 33. Mira horóscopo del 2024 y del mes

Leo

Si no crees en ti mismo, el amor no va a creer en ti. Será una jornada en la que vas a mostrar un espíritu conciliador y muy buen humor y eso es muy importante para los que están a tu alrededor. Reconocerán tus esfuerzos y te lo agradecerán. Lo relacionado con los deportes o la cultura, te será muy divertido. Para hoy tu color es el gris y tu número de la suerte el 34. Mira horóscopo del 2024 y del mes

Virgo

Tu talento puede ser una gran herramienta de seducción. Si tienes que resolver un asunto relacionado con trámites o permisos de algún tipo, puede que te altere los nervios. Cálmate para ser razonable y poder exigir el buen funcionamiento con argumentos y empatía. No por mucho presionar sin ton ni son, se va a solucionar. Para hoy tu color es el anaranjado y tu número de la suerte el 38. Mira horóscopo del 2024 y del mes

Libra

El cielo solo es de los que se arriesgan a tomarlo por asalto. No hace falta que des tantas explicaciones sobre lo que has hecho porque está totalmente justificado y no necesitas decir más. Cuanto más hables del tema, más excusas creerán que estás poniendo. Discreción es la palabra que debes tener presente. Para hoy tu color es el violeta y tu número de la suerte el 49. Mira horóscopo del 2024 y del mes

Escorpio

Es un buen momento para bajar la intensidad y reconocer lo mucho que se puede aprender de los errores. Analiza bien los pasos que vas a dar en un tema económico que tiene alguna complicación y lo más inteligente es tenerlo todo muy controlado. No se te puede escapar ningún detalle. Busca toda la información y mira bien todo los documentos. Si es necesario consulta con algún profesional o alguien que maneje bien el tema. Para hoy tu color es el celeste y tu número de la suerte el 4. Mira horóscopo del 2024 y del mes

Sagitario

No hay que dejar ninguna promesa sin cumplir. Ten cuidado con ir demasiado a lo tuyo y no pensar en los demás, porque eso puede ser muy perjudicial en este momento incluso si ahora no lo parece, más tarde puede tener consecuencias. Piénsalo y verás que las acciones tienen consecuencias. Para hoy tu color es el púrpura y tu número de la suerte el 6. Mira horóscopo del 2024 y del mes

Capricornio

Pon toda la atención solo en lo que realmente importa. Hoy solucionas un pequeño problema que tiene que ver con alguna posesión, pero lo más probable es que te cueste un desembolso de dinero que te puede trastocar algo el mes. Asúmelo y organiza bien tus recursos, prioriza tus gastos. Para hoy tu color es el azul celeste y tu número de la suerte el 38. Mira horóscopo del 2024 y del mes

Acuario

Si prefiere no decirte lo que le pasa, respeta su deseo, de eso se trata el respeto por los demás. Ese gran deseo que tienes por cambiar las cosas, hacer algo diferente o ir lejos del sitio donde estás ahora, deberá esperar un poco más. Pero mientras llega, puedes prepararte mejor para el momento oportuno con información, lecturas o entrenamiento. Para hoy tu color es el plata y tu número de la suerte el 39. Mira horóscopo del 2024 y del mes

Piscis

Devuelve todo gesto amistoso que recibas el día de hoy, pues puede conducirte a encuentros interesantes y oportunidades insospechadas. Te tienta cierta aventura que no es muy recomendable en este momento por varios motivos. Eso no quiere decir que abandones tu sueño, simplemente que ahora es mejor que te dediques a otras cosas más sencillas. Ya llegará tu oportunidad para realizarla. Para hoy tu color es el verde y tu número de la suerte el 41. Mira horóscopo del 2024 y del mes