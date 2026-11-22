Tapa del Diario La Opinión Austral del domingo 22 de noviembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina *El calendario electoral 2027 empieza a tomar forma en las provincias patagónicas *Río Gallegos festejó a lo grande el triunfo de Boca *Lago Posadas: Claudio Vidal anunció inversión de una bodega superior a USD 1.800.000 *Crimen de Gilmar Claros Ferrel en la Comisaría Séptima: se hizo la reconstrucción *Murió Nury, hermana del exdiputado provincial Alberto Lozano

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La Secretaría de Cultura la despidió

Murió Nury, hermana del exdiputado provincial Alberto Lozano

Tenía 68 años, era empleada de la Biblioteca Juan Hilarión Lenzi y padecía leucemia.

Una vuelta más

Río Gallegos festejó a lo grande el triunfo de Boca

El 2 a 0 ante Atlético Mineiro en Barranquilla encendió la noche en Río Gallegos. La caravana azul y oro copó el centro de la ciudad y la alegría se multiplicó hasta la madrugada en una noche cálida en el sur de Argentina. Todas las dedicatorias estuvieron dirigidas a River Plate.

El calendario electoral 2027 empieza a tomar forma en las provincias patagónicas

Lago Posadas

Claudio Vidal anunció inversión de una bodega superior a USD 1.800.000

Río Gallegos

Crimen de Gilmar Claros Ferrel en la Comisaría Séptima: se hizo la reconstrucción

Río Negro, Sierra Grande

Avanza “Argentina LNG”: el proyecto de YPF que “cambia la historia energética del país”

Tribunal Superior

El presidente del TSJ, Gabriel Contreras, controló los juzgados de Caleta

¡Feliz cumpleaños!

La “Abuela la-la-la-la-la” festejó 92 años

Torneo Regional Federal Amateur

Escorpión FC visita a la CAI en Comodoro por el partido de ida

Fútbol: Liga Sur

Boxing Club campeón absoluto: venció 2 a 0 a Boca de Río Gallegos en la final