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La Secretaría de Cultura la despidió
Murió Nury, hermana del exdiputado provincial Alberto Lozano
Tenía 68 años, era empleada de la Biblioteca Juan Hilarión Lenzi y padecía leucemia.
Una vuelta más
Río Gallegos festejó a lo grande el triunfo de Boca
El 2 a 0 ante Atlético Mineiro en Barranquilla encendió la noche en Río Gallegos. La caravana azul y oro copó el centro de la ciudad y la alegría se multiplicó hasta la madrugada en una noche cálida en el sur de Argentina. Todas las dedicatorias estuvieron dirigidas a River Plate.
El calendario electoral 2027 empieza a tomar forma en las provincias patagónicas
Lago Posadas
Claudio Vidal anunció inversión de una bodega superior a USD 1.800.000
Río Gallegos
Crimen de Gilmar Claros Ferrel en la Comisaría Séptima: se hizo la reconstrucción
Río Negro, Sierra Grande
Avanza “Argentina LNG”: el proyecto de YPF que “cambia la historia energética del país”
Tribunal Superior
El presidente del TSJ, Gabriel Contreras, controló los juzgados de Caleta
¡Feliz cumpleaños!
La “Abuela la-la-la-la-la” festejó 92 años
Torneo Regional Federal Amateur
Escorpión FC visita a la CAI en Comodoro por el partido de ida
Fútbol: Liga Sur
Boxing Club campeón absoluto: venció 2 a 0 a Boca de Río Gallegos en la final
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