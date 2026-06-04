Tapa del Diario La Opinión Austral del jueves 4 de junio de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Diputados analizarán la creación de una comisión de seguimiento para controlar el financiamiento por USD 600 millones. El ministro de Economía aseguró que las paritarias y el financiamiento "no son excluyentes, sino complementarios". Santa Cruz reunió a referentes de seguridad de toda la Patagonia. Emotiva despedida al policía Gabriel Trujillo. A once años del "Ni Una Menos" hubo marchas en Río Gallegos y Caleta Olivia. La Rioja vuelve a emitir cuasimonedas.

No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Boxing derrotó a Bancruz y jugará la final con Escorpión

El Albiverde ganó 1 a 0 y definirá el título de la Liga de Fútbol Sur.

Avanza el debate por los USD 600 millones

Diputados analizarán la creación de una comisión de seguimiento para controlar el destino de los fondos.

Verbes defendió el proyecto de endeudamiento

El ministro de Economía aseguró que las paritarias y el financiamiento “no son excluyentes, sino complementarios”.

Santa Cruz reunió a referentes de seguridad de toda la Patagonia

Autoridades provinciales y fuerzas de seguridad participaron del Foro Patagónico de Seguridad Pública en Río Gallegos.

Búsqueda de personas, narcotráfico y ciberdelitos

Fueron algunos de los principales temas abordados durante el encuentro regional.

Emotiva despedida al policía Gabriel Trujillo

Familiares, amigos, compañeros y vecinos acompañaron el último adiós con un sentido cordón de honor.

A once años del “Ni Una Menos” hubo marchas en Río Gallegos

Una importante movilización recorrió las calles para reclamar el fin de la violencia de género.

La Rioja vuelve a emitir los “Chachos”

La provincia reintroduce una cuasimoneda y reabre el debate sobre estos instrumentos financieros.