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Boxing derrotó a Bancruz y jugará la final con Escorpión
El Albiverde ganó 1 a 0 y definirá el título de la Liga de Fútbol Sur.
Avanza el debate por los USD 600 millones
Diputados analizarán la creación de una comisión de seguimiento para controlar el destino de los fondos.
Verbes defendió el proyecto de endeudamiento
El ministro de Economía aseguró que las paritarias y el financiamiento “no son excluyentes, sino complementarios”.
Santa Cruz reunió a referentes de seguridad de toda la Patagonia
Autoridades provinciales y fuerzas de seguridad participaron del Foro Patagónico de Seguridad Pública en Río Gallegos.
Búsqueda de personas, narcotráfico y ciberdelitos
Fueron algunos de los principales temas abordados durante el encuentro regional.
Emotiva despedida al policía Gabriel Trujillo
Familiares, amigos, compañeros y vecinos acompañaron el último adiós con un sentido cordón de honor.
A once años del “Ni Una Menos” hubo marchas en Río Gallegos
Una importante movilización recorrió las calles para reclamar el fin de la violencia de género.
La Rioja vuelve a emitir los “Chachos”
La provincia reintroduce una cuasimoneda y reabre el debate sobre estos instrumentos financieros.
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