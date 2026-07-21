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Una pareja sobrevivió 44 horas aislada a 22 grados bajo cero y fue rescatada en un operativo realizado en la zona de Las Heras
José Bilbao relató que permanecieron sin alimentos y sólo contaban con agua mientras aguardaban la llegada de la ayuda. El rescate se concretó con maquinaria vial tras casi dos días de aislamiento en medio del temporal.
Santa Cruz activó el Plan Invernal 2026 y reforzó los controles por el alerta de frío extremo en toda la provincia
Las bajas temperaturas, la nieve y el hielo motivaron un operativo especial sobre las rutas provinciales y nacionales. Para Río Gallegos se prevén temperaturas máximas bajo cero durante la jornada.
Se registraron seis episodios de violencia de género e intrafamiliar en menos de 48 horas en Santa Cruz
Los hechos ocurrieron en distintas localidades y demandaron la intervención de las fuerzas de seguridad y la Justicia. La sucesión de casos volvió a poner el foco en la problemática de la violencia.
Recapturaron en El Calafate al interno que se había fugado de la Comisaría Segunda
El hombre fue detenido nuevamente luego de un operativo desplegado por las fuerzas de seguridad. La investigación continúa para determinar las circunstancias de la fuga.
Presentaron un adelanto del libro sobre Zulma Malvar, la ginecóloga de Puerto San Julián asesinada en 2019
La publicación reconstruye la vida y el legado de la profesional santacruceña. El proyecto busca preservar su memoria y aportar una mirada sobre el impacto que provocó el caso.
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